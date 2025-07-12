مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينهي اتفاقه مع الزمالك

كشف الإعلامي محمد المحمودي عن تطور مفاجئ في مستقبل أحمد عبدالقادر، جناح النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن اللاعب أنهى اتفاقه بشكل نهائي مع نادي الزمالك، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال المحمودي، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، إن عبدالقادر قرر حسم مستقبله في ظل تراجع فرص مشاركته مع الأهلي، مؤكدًا أن اللاعب اختار الزمالك كوجهة مفضلة لأنه لا يرغب في الانتقال إلى نادٍ غير جماهيري أو بعيد عن المنافسة على البطولات.

وأشار إلى أن عبدالقادر يرى أن أسلوبه المهاري يمثل إضافة قوية للفريق الأبيض، الذي يفتقد هذا النوع من اللاعبين في الفترة الأخيرة، مما يمنحه فرصة للظهور والتألق، بدعم من جماهير الزمالك.

واختتم المحمودي تصريحاته بالإشارة إلى أن المدير الفني للفريق، يانيك فيريرا، يهتم حاليًا بتدعيم الشق الهجومي، خاصة بعد التعاقد مع الأنجولي شيكو بانزا، متسائلًا: "هل سيكون عبدالقادر ضمن اهتمامات فيريرا خلال الميركاتو الجاري؟"