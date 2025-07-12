قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو
سرب زلازل يهز جنوب كاليفورنيا .. أكثر من 40 هزة في يوم واحد
محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص
تفاصيل أخطر عملية تجسس سرية نفذتها صحفية فرنسية يهودية في إيران
خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني
خاص للمستثمرين | طرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني متكامل
تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لدعم منظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
مدير مركز نيويورك للسياسات: الوضع في الشرق الأوسط خطير خاصة ما يحدث بـ غزة
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بوليسيتش يحسم موقفه من عرض النصر السعودي ويؤكد استمراره مع ميلان

كريستيان بوليسيتش
كريستيان بوليسيتش
إسلام مقلد

حسم النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان الإيطالي، موقفه من التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى "العالمي" اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق "رودي جاليتي"، فإن اهتمام إدارة النصر بضم بوليسيتش يعد حقيقيًا وملموسًا، لكنه لا يزال في مراحله الأولية داخل أروقة النادي، دون أن يتم التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن أو اتخاذ خطوات تفاوضية جادة.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن اللاعب الأمريكي مرتاح تمامًا في ميلان، ويحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لمشروع النادي في المرحلة المقبلة، ولا يفكر حاليًا في الرحيل.

وكان بوليسيتش قد انتقل إلى صفوف ميلان قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2023، ونجح سريعًا في فرض نفسه داخل تشكيلة الفريق، بتقديمه أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 50 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، مما جعله من أبرز لاعبي "الروسونيري" في الموسم المنقضي.

ويمتد عقد بوليسيتش مع ميلان حتى صيف عام 2027، ما يعزز من موقف النادي الإيطالي في التمسك بخدماته، ويُضعف احتمالية رحيله خلال الصيف الحالي، رغم الاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي.

وبذلك، يبدو أن حلم النصر في ضم بوليسيتش قد يصطدم برغبة اللاعب في الاستمرار في أوروبا، ومواصلة تألقه مع ميلان، ضمن مشروع رياضي يراهن عليه مسؤولو النادي بقوة للموسم المقبل.

النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش كريستيان بوليسيتش ميلان الإيطالي النصر السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

متحف المجوهرات الملكية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها

متحف المجوهرات الملكية يفتتح القاعة الرئيسية بعد ترميمها

وزارة الصحة

الصحة: توفير كواشف فحص الـ«كوانتيفيرون» بـ7 مستشفيات للأمراض الصدرية

المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

"الفن يلتقي التاريخ" في المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد