بوليسيتش يحسم موقفه من عرض النصر السعودي ويؤكد استمراره مع ميلان

حسم النجم الأمريكي كريستيان بوليسيتش، لاعب ميلان الإيطالي، موقفه من التقارير التي ربطت اسمه بالانتقال إلى صفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما أبدى "العالمي" اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وبحسب الصحفي الإيطالي الموثوق "رودي جاليتي"، فإن اهتمام إدارة النصر بضم بوليسيتش يعد حقيقيًا وملموسًا، لكنه لا يزال في مراحله الأولية داخل أروقة النادي، دون أن يتم التقدم بأي عرض رسمي حتى الآن أو اتخاذ خطوات تفاوضية جادة.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن اللاعب الأمريكي مرتاح تمامًا في ميلان، ويحظى بثقة كبيرة من الجهاز الفني، حيث يعتبر من الركائز الأساسية لمشروع النادي في المرحلة المقبلة، ولا يفكر حاليًا في الرحيل.

وكان بوليسيتش قد انتقل إلى صفوف ميلان قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2023، ونجح سريعًا في فرض نفسه داخل تشكيلة الفريق، بتقديمه أداءً مميزًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 50 مباراة سجل خلالها 17 هدفًا وقدم 12 تمريرة حاسمة، مما جعله من أبرز لاعبي "الروسونيري" في الموسم المنقضي.

ويمتد عقد بوليسيتش مع ميلان حتى صيف عام 2027، ما يعزز من موقف النادي الإيطالي في التمسك بخدماته، ويُضعف احتمالية رحيله خلال الصيف الحالي، رغم الاهتمام المتزايد من أندية الدوري السعودي.

وبذلك، يبدو أن حلم النصر في ضم بوليسيتش قد يصطدم برغبة اللاعب في الاستمرار في أوروبا، ومواصلة تألقه مع ميلان، ضمن مشروع رياضي يراهن عليه مسؤولو النادي بقوة للموسم المقبل.