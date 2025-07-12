بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟

في تطور جديد متعلق بمصير المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، أشارت التقارير الأخيرة إلى أن الأبواب قد أُغلقت أمام انتقال نجم الأهلي إلى الدوريات الخليجية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك بعد أن انسحب نادي الوصل الإماراتي ونادي الريان القطري من مفاوضات الحصول على خدماته، بحسب صحيفة الخليج.

تألق وسام أبو علي مع الأهلي

وسام أبو علي، الذي يلعب لنادي الأهلي المصري، قد قدم أداءً متميزًا خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث سجل ثلاثة أهداف، ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الخليجية.

رغم ذلك، أعلن النادي الأهلي تمسكه باللاعب حيث أشار إلى أنه بحاجة إلى جهوده في المرحلة القادمة.

ومنذ انضمامه إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي سيريوس السويدي، حقق أبو علي أرقامًا مميزة، حيث شارك في 60 مباراة، سجل خلالها 38 هدفًا وصنع 10 أهداف أخرى.

العقد الذي يربطه بالأهلي يمتد حتى صيف 2028، مما يزيد من الشكوك بشأن إمكانية انتقاله هذا الصيف.

شروط رحيل وسام أبو علي

السبب وراء انسحاب الأندية الخليجية من صفقة وسام أبو علي يرجع إلى المطالب المالية المرتفعة التي وضعها النادي الأهلي، وكانت على رأسها مبلغ قيمته 10 ملايين دولار كشرط للموافقة على بيع اللاعب.

العروض المقدمة من الوصل والريان لم تصل إلى هذا الرقم، حيث قُدّم عرض الوصل بقيمة 7 ملايين دولار مع مليون دولار كامتيازات.

كما أكدت إدارة الأهلي، أنها تمسكت بشروطها فى بيع اللاعب بخلاف 1٫5 مليون دولار امتيازات أخرى، ترتبط بعدد مشاركاته، والأهداف التى سيسجلها، والبطولات التى سيحصل عليها، وكذلك 20% نسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.

ما وجهة وسام أبو علي القادمة؟

مع انسحاب الأندية الخليجية، عاد الحديث عن عرض محتمل من الدوري الأمريكي لللاعب. فقد صرح الصحفي توم بوجرت بأن نادي كولومبوس كرو مهتم بالتعاقد مع أبوعلي، على الرغم من عدم وجود خطوات رسمية حتى اللحظة.

كولومبوس كرو يحتل المركز الرابع في الدوري الأمريكي للموسم الجاري، وقد أبدى اهتمامه بضم اللاعب في ظل حاجته لتقوية خط هجومه.

على صعيد آخر، كشف الصحفي السعودي محمد العميري، في تصريح مفاجئ خلال الساعات الماضية، أن نادي النصر السعودي بات قريبًا للغاية من التعاقد مع وسام أبو علي.

وكتب العميري عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس":

«وسام أبو علي نصراوي حسب الحقيقة.. اقترب كثيرًا من التوقيع مع النصر، ويُعد من أبرز اللاعبين العرب والمهاجمين المؤثرين في الأهلي المصري».