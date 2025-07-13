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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور: وسام أبو علي مستمر مع الأهلي بنسبة كبيرة.. ويتواجد في معسكر تونس

وسام ابو علي
وسام ابو علي
منار نور

كشف الإعلامي خالد الغندور أن اللاعب وسام أبو علي لا يزال ضمن صفوف النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن فرص استمراره مع الفريق كبيرة حتى الآن.


وكتب الغندور من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : “ وسام ابو علي مكمل في الأهلي بنسبة كبيرة حتي الأن و موجود في معسكر الأهلي في تونس ” . 

كشف الإعلامي أمير هشام مفاجأة بشأن المهاجم وسام أبو علي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"نسبة بقاء وسام أبوعلي في النادي الأهلي أصبحت كبيرة في الموسم المقبل، والحالة الوحيدة التي سيرحل خلالها قبل انطلاقة الموسم هو وصول عرض بـ10 مليون دولار لشراء عقده بخلاف البنود الإضافية".

وأكمل :"في حالة بقاء وسام أبوعلي سوف يتم تعديل عقده ورفع راتبه السنوى من 800 ألف دولار إلى مليون و 400 ألف دولار تقديرًا لجهود اللاعب".

وأضاف:"الأهلي فكر في العديد من البدائل حال رحيل وسام أبوعلي، وهي النقطة التي كانت تؤرق مسئولي النادي طوال الفترة الماضية".

وأختتم :"سبق وحصل تواصل مع مصطفى محمد من جانب مسئولي النادي الأهلي، لكن اللاعب يريد البقاء في أوروبا والاستمرار هناك، ولا يرغب حاليا في العودة إلى الدوري المصري. وهو أمر يحسب للاعب لرغبته في الاحتراف الخارجي، ومن الوارد مستقبلا انتقاله للأهلي بعيدًا عن قصة الانتماءات الكروية".

الغندور الاهلي معسكر تونس

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