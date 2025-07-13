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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الغندور يعلن عن وقف إذاعة برنامجه الرياضي

خالد الغندور
خالد الغندور
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن توقف برنامجة الإذاعي والمسموع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور:"البرنامج أجازة على قناة المحور و الراديو آخر حلقة الثلاثاء القادم و العودة إن شاء الله بداية شهر ٨  قبل الدوري بأسبوع".

وكان قد علق الإعلامي خالد الغندور، على بيان نادي بتروجيت بشأن عدم بيع لاعبه حامد حمدان رغم محاولات الزمالك المكثفة لضمه في موسم الانتقالات الصيفية.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: "من حق نادي بتروجيت يبيع أحمد رضا في وسط الموسم للأهلي ومن حق نادي بتروجيت عدم التجديد لرشاد متولي وانتقاله لنادي مودرن بلا اي مقابل ومن حق بتروجيت يرفض بيع حمدان للزمالك نظرا لإحتياج الفريق الي خدماته".

وأصدر نادي بتروجيت بيانا، بشأن ما يتردد عن مصير لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حامد حمدان  وتوفيق محمد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وجاء بالبيان: نظرا لما تردد من شائعات وبعض التفاصيل المغلوطة خلال الساعات الأخيرة على لاعبي الفريق الأول بالنادي، يوضح النادي مايلي:

أولا: لم يصل أي عرض رسمي لإدارة النادي سوى عرض نادي قطر القطري للحصول على خدمات حامد حمدان وتم الرد بالاعتذار لهم.

ثانيا: حصل اجتماع بين إدارة الزمالك وبتروجت حول الرغبة في التعاقد مع اللاعب حامد حمدان ومسؤولي الزمالك أبدوا الرغبة بتفهم موقف إدارة النادي ولكنهم طلبوا عدم غلق باب التفاوض.

ثالثا: إدارة النادي لن تفرط في أي لاعب خلال الانتقالات الصيفية نظرا للمنافسة الشديدة في الدوري الممتاز الموسم المقبل.

رابعا: لاعبو الفريق مستمرين في خوض التدريبات بإنتظام استعدادا للدوري والنادي يواصل تدعيم صفوفه بصفقات مميزة.

خامسا: إدارة النادي تستنكر الهجوم على مسؤوليها لعدم الاستغناء عن لاعبيه نظرا لأحقية الإدارة في الحفاظ على القوام الرئيسي للفريق.

سادسا: النادي على مسافة واحدة بين كل الأندية وقرار النادي هو من يحسم طريقة التفاوض.

سابعا: عقود اللاعبين مستمرة لموسمين وثلاثة قادمة

وأكد مجلس إدارة النادي بقيادة اللواء جمال فوزي، حرصه على عدم المساس بالعناصر المتميزة في الفريق لتقديم أفضل النتائج في الموسم القادم للدوري الممتاز

خالد الغندور الاهلي الزمالك

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