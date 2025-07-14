تريزيجيه ضرب المدرب.. شوبير يرد على لاعب الأهلي السابق

رد الإعلامي أحمد شوبير، على محمد عمارة لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، حول ما صرّح به الأخير عن غرفة ملابس النادي، حيث زعم أن الخلافات نشبت بين بعض لاعبي الأحمر.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة الأهلي: "الأهلي حزن على خسارة أفريقيا رغم الفوز بالدوري والسوبر، ويا كابتن عمارة فين غرفة الملابس المشتعلة؟ لو عندك معلومة قول".

واستكمل: “يعني لو عندك معلومة قولنا، يعني زيزو كسر أوضة اللبس وتريزيجيه مسك المدرب ضربه وهكذا"، مشيرا: "اللي أعرفه إن الاتهامات بتيجي من اللي عنده غيره وغل على الأهلي لكن مشوفتهاش بتيجي من ابناء الأهلي”.





