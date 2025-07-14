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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تريزيجيه ضرب المدرب.. شوبير يرد على لاعب الأهلي السابق

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

رد الإعلامي أحمد شوبير، على محمد عمارة لاعب فريق كرة القدم الأول بالنادي الأهلي، سابقا، حول ما صرّح به الأخير عن غرفة ملابس النادي، حيث زعم أن الخلافات نشبت بين بعض لاعبي الأحمر.

وقال شوبير خلال تصريحات إعلامية عبر شاشة الأهلي: "الأهلي حزن على خسارة أفريقيا رغم الفوز بالدوري والسوبر، ويا كابتن عمارة فين غرفة الملابس المشتعلة؟ لو عندك معلومة قول".

واستكمل: “يعني لو عندك معلومة قولنا، يعني زيزو كسر أوضة اللبس وتريزيجيه مسك المدرب ضربه وهكذا"، مشيرا: "اللي أعرفه إن الاتهامات بتيجي من اللي عنده غيره وغل على الأهلي لكن مشوفتهاش بتيجي من ابناء الأهلي”.



 

محمد عمارة أحمد شوبير خسارة أفريقيا زيزو وتريزيجيه

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