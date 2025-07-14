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مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب الزمالك السابق على تصرف وسام أبو علي بعد بيان الأهلي: مش شايف النادي

وسام أبو علي
وسام أبو علي
علا محمد

علق أيمن عبدالعزيز، نجم نادي الزمالك السابق والمدرب العام السابق بالقلعة البيضاء، على تصرف وسام أبوعلي، مهاجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، بعد بيان القلعة الحمراء بشأن رفض رحيله.

وقال سيد معوض نجم الأهلي السابق خلال تواجده في برنامج «اللعيب» على «إم بي سي مصر 1»: "كل واحد بيفسر على مزاجه، يعني أنا مثلا ممكن أقولك إن وسام بيبعت رسالة للناس إنه مش سامعكوا ولا شايفكوا وتركيزي منصب مع النادي الأهلي".

ليرد أيمن عبدالعزيز خلال نفس الحلقة، قائلا: "وممكن يكون مش شايف النادي الأهلي".


وكان النادي الأهلي أعلن في بيان رسمي مساء الأحد عن استمرار مهاجم الفريق وسام أبوعلي في صفوفه حتى نهاية عقده في 2029.

وقال بيان للنادي الأهلي مساء اليوم إن إدارة الكرة قد أغلقت ملف بيع وسام أبوعلى، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادى حتى عام 2029.

ونشر وسام أبوعلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” صورة له وهو مغمض عينيه ويشير إلى أذنه وفمه، في تلميح إلى أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.

الأهلي وسام أبوعلي سيد معوض الزمالك أيمن عبدالعزيز

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