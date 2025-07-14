خالد طلعت:الأهلي يقترب من ضم 10 لاعبين من الزمالك

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن صفقات الأهلي الجديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"بعد إعلان الأهلي ضم ياسين مرعي رسميا .. الأهلي يقترب من ضم 10 لاعبين من الزمالك ويتبقى له حارس مرمى زملكاوي ليكون فريقا كاملا ".

وكان محمد صلاح لاعب الزمالك السابق،قد قال إن مجلس إدارة الأبيض الحالي خلص على كل رموز النادي.



وقال محمد صلاح في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة أون: "مجلس الزمالك الحالي خلص على كل رموز النادي التاريخية".

وأضاف: اتعقدت من لفظ أساطير نادي الزمالك، وقالوا إن شيكابالا أسطورة بعد ما اعتزل على الرغم انه أنهم لم يكن معترفين بلقب أسطورة.

وتابع: مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي يحارب جميع رموز النادي بدون أي سبب واضح ولكن أتمنى لهم النجاح.

واختتم: مجلس إدارة نادي الزمالك لم يرض طموحات نادي الزمالك حتى الآن وحصل على بطولتين في موسمين وبداية الشغل الصح لمجلس الزمالك الحالي هو تعيين جون إدوارد مديرا رياضيا.