فحص طبي لـ وسام أبو علي قبل معسكر الأهلي في تونس

وصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، للانتظام في فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويخضع اللاعب لفحص طبي شامل خلال الساعات القليلة المقبلة، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بورتو في بطولة كأس العالم للأندية، والتي سبق فترة الراحة الصيفية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يغادر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، للدخول في معسكر مغلق يمتد حتى 29 يوليو الجاري، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد محليًا وقاريًا.

ويتضمن معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية مرتقبة، على النحو التالي:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن المباراة الأخيرة لا تزال مهددة بالإلغاء