قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير مركز القسطرة وجراحة القلب بمستشفى شرق الاسكندرية
بعد أزمة إبراهيم سعيد مع طليقته.. عقوبة عدم سداد النفقة والمصروفات الدراسية
أسعار الأسماك والمأكولات البحرية اليوم الاثنين 14 يوليو 2025
إذا تكاثرت عليك الهموم ردد هذا الذكر يفرجها الله عليك
تعزيز حجم التبادل التجاري الزراعي بين مصر ورومانيا ومولدوفا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير محور محمد نجيب وتوسعة كورنيش الإسكندرية
الزمالك يضع إياد العسقلاني ضمن حساباته لتدعيم الدفاع
تقديم الصف الأول الثانوي 2026 .. الرابط والخطوات والأوراق المطلوبة
هل يجوز الطلاق لأسباب دنيوية بعيدا عن الخلافات الزوجية؟ أزهري يجيب
بلاغ من الخارج يكشف جريمة صادمة في إمبابة
شاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم
مفاوضات خفية بين الزمالك وبيراميدز.. وملف "الصفقة التبادلية" يظهر من جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فحص طبي لـ وسام أبو علي قبل معسكر الأهلي في تونس

وسام أبو علي
وسام أبو علي
إسراء أشرف

وصل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، للانتظام في فترة الإعداد الخاصة بالنادي الأهلي استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2025-2026.

ويخضع اللاعب لفحص طبي شامل خلال الساعات القليلة المقبلة، للاطمئنان على حالته بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة بورتو في بطولة كأس العالم للأندية، والتي سبق فترة الراحة الصيفية.

ومن المقرر أن يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يغادر إلى تونس يوم الجمعة المقبل، للدخول في معسكر مغلق يمتد حتى 29 يوليو الجاري، ضمن الاستعدادات للموسم الجديد محليًا وقاريًا.

ويتضمن معسكر الأهلي في تونس ثلاث مباريات ودية مرتقبة، على النحو التالي:

21 يوليو أمام الملعب التونسي

25 يوليو أمام شباب بلوزداد الجزائري

28 يوليو أمام النجم الساحلي، إلا أن المباراة الأخيرة لا تزال مهددة بالإلغاء

الأهلي وسام وسام أبو علي معسكر الأهلي في تونس معسكر الاهلي النادي الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة موضوعية

أثناء عرض استعراضي .. وفاة لاعب «فلاي بورد» بأحد منتجعات الغردقة

الأهلي

مركز الأهلي بين الـ32 فريقا.. فيفا يعلن الترتيب النهائي لكأس العالم للأندية

وزير التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة 2025 .. تفاصيل عاجلة بشأن درجات الطلاب والمجموع الكلي

تنسيق الجامعات

شروط القبول بالكليات والمعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وسام ابو علي

وسام أبو علي يرد على قرار الأهلي برفض بيعه

وسام ابو علي

بعد غضب الجماهير.. وسام أبو علي يحذف ستوري الرد على بيان الأهلي

ارشيفيه

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 14 يوليو 2025

شوبير

لازم وقفة.. شوبير يوجه رسائل نارية لـ مصطفي يونس

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. كيف تصليها وعدد ركعاتها والسور التى تقرأ فيها

احدى الندوات بالمحافظات

وزارة الأوقاف تطلق الأسبوع الثقافي بـ27 مسجدًا على مستوى الجمهورية

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

مرصد الأزهر: الحرب الإيرانية – الإسرائيلية تكشف تطور الإرهاب الصهيوني وأدواته الرقمية

بالصور

أصحاب هذه الميزة في سياراتهم مهددون بالسجن في الصين

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مرسيدس تضيف لسيارتها الكهربائية الحديثة ميزة من الستينيات

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

رجل يربح 21 مليون جنيه في سيارة قديمة.. ما السر؟

بورش
بورش
بورش

تعويضات بالملايين.. العملاء ينتصرون على شيفروليه قضائيا

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

فيديو

طليقة إبراهيم تكشف أسراره

بناته اتفضحوا بسبب الفيديو .. طليقة إبراهيم تكشف أسراره| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الخارج يُحرّض.. والداخل يُشوّه: من يكتب رواية التشكيك في الانتخابات؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: وحلمت بيه !!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: أمينة التي يعرفها الجميع

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: حين كانت أم كلثوم تغني في الصالة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رحلة حسن عبد الحميد من الصعيد إلى الخلود

المزيد