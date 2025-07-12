منزلي الأبدي.. مودريتش يودع ريال مدريد برسالة مؤثرة

وجّه الكرواتي لوكا مودريتش، أسطورة خط وسط ريال مدريد، رسالة مؤثرة لجماهير "الميرنجي"، عقب انتهاء رحلته التاريخية مع النادي الإسباني التي امتدت 13 عامًا من المجد والألقاب.

ونشر مودريتش، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مجموعة من الصور بقميص ريال مدريد، وكتب معلقًا: "بيتي لمدة 13 عامًا... منزلي الأبدي... هذا ليس وداعًا، بل إلى اللقاء".

وانتهى عقد النجم الكرواتي رسميًا مع ريال مدريد؛ عقب مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية، التي خرج منها الميرنجي في نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، ضم اللاعب صاحب الـ 39 عامًا بعقد يمتد حتى صيف 2026، ليبدأ مودريتش فصلًا جديدًا في مسيرته بقميص الروسونيري، وسط طموحات باستثمار خبراته في دعم مشروع الفريق تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

وكان مودريتش قد انضم إلى ريال مدريد صيف 2012 قادمًا من توتنهام الإنجليزي، ليصنع مجدًا كبيرًا بقميص النادي، حيث شارك في التتويج بجميع البطولات الممكنة، منها:

5 ألقاب دوري أبطال أوروبا

4 ألقاب للدوري الإسباني

5 ألقاب كأس العالم للأندية

3 ألقاب سوبر أوروبي

3 بطولات كأس ملك إسبانيا

4 بطولات سوبر إسباني

ويعد مودريتش أحد أبرز اللاعبين في تاريخ ريال مدريد، وتُوج بجائزة الكرة الذهبية عام 2018، بعدما قاد كرواتيا لوصافة كأس العالم، في إنجاز لا يزال محفورًا في ذاكرة جماهير الكرة العالمية.