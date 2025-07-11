ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قفل الـ 100 بهدف فريد| ما القصة؟

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز على نيو إنجلاند ريفولوشن (2-1)، فجر الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية، في إنجاز غير مسبوق على مستوى المسابقة.

وفي إنجاز عالمي آخر، كشفت منصة "365Scores" أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف من خارج منطقة الجزاء من اللعب المفتوح، دون احتساب الأهداف من الركلات الثابتة أو ضربات الجزاء.

وبذلك يواصل صاحب الـ38 عاما إبهار عشاق المستديرة، حيث رفع رصيده إلى 870 هدفا بقميص الأندية ومنتخب الأرجنتين خلال مسيرته الاحترافية.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي صيف 2023، خاض ميسي 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى.

من هو ليونيل ميسي؟

ولد ليونيل أندريس ميسي في 24 يونيو 1987 بمدينة روساريو الأرجنتينية، ويعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، و يشغل مركز المهاجم ويقود حاليا نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى تمثيله منتخب بلاده.

خلال مسيرته، فاز ميسي بثماني كرات ذهبية، وستة أحذية ذهبية أوروبية، وتم اختياره أفضل لاعب في العالم من قبل "فيفا" في ثماني مناسبات، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تتويجا بالجوائز الفردية في تاريخ اللعبة.

كما حصد 45 بطولة جماعية مع الأندية والمنتخب، منها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، الدوري الإسباني (10 مرات)، كأس كوبا أمريكا (مرتين)، وكأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة عام 2004، وسرعان ما فرض نفسه كنجم الفريق، وقاده لتحقيق ثلاثيات تاريخية في موسمي 2008-2009 و2014-2015. وبعد مسيرة حافلة بالألقاب، انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ومنه إلى إنتر ميامي في 2023.

المنتخب الوطني ومجد المونديال

مع المنتخب الأرجنتيني، يعد ميسي الهداف التاريخي والأكثر مشاركة. قاد بلاده إلى نهائيات كبرى عدة، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن سبق له التتويج بكأس كوبا أمريكا 2021 و2024، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

أسلوب اللعب "البرغوث الذري"

يشتهر ميسي بأسلوب لعب فريد يجمع بين الرشاقة، السرعة، والرؤية الثاقبة، ويمتلك قدرة عالية على المراوغة بفضل مركز ثقله المنخفض وسرعة قدميه، ما جعله يلقب بـ"البرغوث الذري".

كما يتميز بدقة تمريراته، وقدرته على خلق الفرص، وتسديداته القاتلة من خارج منطقة الجزاء.

ويجيد ميسي اللعب في مراكز متعددة، سواء كجناح أيمن، أو صانع ألعاب، أو مهاجم وهمي.