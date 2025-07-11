قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سكك حديد مصر تُضيف عربات فاخرة لقطارات (القاهرة/الإسكندرية/أسوان)
الأزهر تبرأ منهم.. الاحتلال يستغل أئمة مجهولين لنشر سلام زائف وحوار مطلخ بالدماء
إتاحة موقع تنسيق الجامعات لدفعة 2025 من طلاب الثانوية العامة
محاولة اغتيال ترامب.. معاقبة 6 أفراد من الخدمة السرية
ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قفل الـ 100 بهدف فريد| ما القصة؟
مصرع طالب وإصابة شقيقه في مشاجرة بسبب لعب الكرة بقنا
تراجع أسعار الذهب اليوم
دعم صحة المرأة.. استقبال 59 مليون سيدة لتلقي خدمات الفحص والتوعية
“ترامب سوبرمان”.. البيت الابيض ينشر صورة جدلية للرئيس تثير تفاعلاً واسعًا
بعد 40 عاما من القـ.تال.. حزب العمال الكردستاني يبدأ نزع سلاحه رسميا
الاحتلال يحرق خيام النازحين الفلسطينيين بعد فرارهم تحت تهديد عدوان خان يونس
أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قفل الـ 100 بهدف فريد| ما القصة؟

ميسي
ميسي
أمينة الدسوقي

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي تحطيم الأرقام القياسية، بعدما أحرز هدفين قاد بهما فريقه إنتر ميامي الأمريكي للفوز على نيو إنجلاند ريفولوشن (2-1)، فجر الخميس، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS).

 أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين

أصبح ميسي أول لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يسجل هدفين أو أكثر في أربع مباريات متتالية، في إنجاز غير مسبوق على مستوى المسابقة.

وفي إنجاز عالمي آخر، كشفت منصة "365Scores" أن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يسجل 100 هدف من خارج منطقة الجزاء من اللعب المفتوح، دون احتساب الأهداف من الركلات الثابتة أو ضربات الجزاء.

وبذلك يواصل صاحب الـ38 عاما إبهار عشاق المستديرة، حيث رفع رصيده إلى 870 هدفا بقميص الأندية ومنتخب الأرجنتين خلال مسيرته الاحترافية.

ومنذ انضمامه إلى إنتر ميامي صيف 2023، خاض ميسي 19 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 15 هدفًا وصنع 6 أهداف أخرى.

من هو ليونيل ميسي؟

ولد ليونيل أندريس ميسي في 24 يونيو 1987 بمدينة روساريو الأرجنتينية، ويعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ، و يشغل مركز المهاجم ويقود حاليا نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، بالإضافة إلى تمثيله منتخب بلاده.

خلال مسيرته، فاز ميسي بثماني كرات ذهبية، وستة أحذية ذهبية أوروبية، وتم اختياره أفضل لاعب في العالم من قبل "فيفا" في ثماني مناسبات، ليصبح بذلك اللاعب الأكثر تتويجا بالجوائز الفردية في تاريخ اللعبة.

كما حصد 45 بطولة جماعية مع الأندية والمنتخب، منها دوري أبطال أوروبا (4 مرات)، الدوري الإسباني (10 مرات)، كأس كوبا أمريكا (مرتين)، وكأس العالم 2022 مع الأرجنتين.

بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي برشلونة عام 2004، وسرعان ما فرض نفسه كنجم الفريق، وقاده لتحقيق ثلاثيات تاريخية في موسمي 2008-2009 و2014-2015. وبعد مسيرة حافلة بالألقاب، انتقل إلى باريس سان جيرمان عام 2021، ومنه إلى إنتر ميامي في 2023.

المنتخب الوطني ومجد المونديال

مع المنتخب الأرجنتيني، يعد ميسي الهداف التاريخي والأكثر مشاركة. قاد بلاده إلى نهائيات كبرى عدة، أبرزها التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، بعد أن سبق له التتويج بكأس كوبا أمريكا 2021 و2024، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

أسلوب اللعب "البرغوث الذري"

يشتهر ميسي بأسلوب لعب فريد يجمع بين الرشاقة، السرعة، والرؤية الثاقبة، ويمتلك قدرة عالية على المراوغة بفضل مركز ثقله المنخفض وسرعة قدميه، ما جعله يلقب بـ"البرغوث الذري". 

كما يتميز بدقة تمريراته، وقدرته على خلق الفرص، وتسديداته القاتلة من خارج منطقة الجزاء.

ويجيد ميسي اللعب في مراكز متعددة، سواء كجناح أيمن، أو صانع ألعاب، أو مهاجم وهمي. 

ميسي ليونيل ميسي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كرة القدم نادي إنتر ميامي باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

أسعار البنزين اليوم الجمعة 11 يوليو 2025.. اللتر بـ19 جنيهًا لـ95

مفاجأة سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

الحكومة تزف بشرى سارة للمستأجرين بقانون الإيجار القديم.. هتدفع كام بعد قرار رئيس الوزراء؟

حريق سنترال رمسيس

تجدد النيران في مبنى سنترال رمسيس

تخلصوا منها فورًا| هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

تخلصوا منها فورًا.. هيئة الدواء تحذر من شراء تشغيلة قطرة شهيرة لعلاج انسداد الأنف

رسميًا| إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

رسميًا| ضم المواليد على بطاقة التموين 2025.. اعرف الشروط والأوراق المطلوبة

زيزو

إسلام الشاطر لـ زيزو: انتظر عقوبة.. الأهلي لا علاقة له بمشاكلك مع الزمالك

الإيجار القديم

تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟

حريق سنترال رمسيس

النار ولعت تاني .. ماذا حدث في سنترال رمسيس مساء الخميس؟| فيديو وصور

ترشيحاتنا

ارشيفي

خلال الليل.. الدفاع الجوي الروسي يعترض ويدمر 155 طائرة مسيرة أوكرانية

لحظة سقوط المروحية

تحطم مروحية تابعة للشرطة الماليزية علي متنها 5 أشخاص

ارشيفي

خسائر فادحة لجيش الإحتلال.. مقتل 890 جنديا وضابطا منذ بداية طوفان الأقصي

بالصور

منافسة تسلا موديل 3... أسرع سيارة هيونداي بمواصفات خارقة

هيونداي
هيونداي
هيونداي

أول سيارة أجرة ذاتية القيادة تحصل على مخالفة مرورية في العالم

سيارة وايمو
سيارة وايمو
سيارة وايمو

عمرو دياب يحيي حفلا ضخما في جدة.. ويفاجئ الجمهور بأغاني ألبوم ابتدينا

عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

فيديو

على غزلان وفرح شعبان

ابننا هو اللي جمعنا.. عودة فرح شعبان وعلي غزلان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد