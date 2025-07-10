يامال: ميسي الأفضل في التاريخ.. وهذا هدفي العام المقبل

يرى لامين يامال نجم نادي برشلونة الإسباني، أن ليونيل ميسي أسطورة البلوجرانا والقائد الحالي لفريق إنتر ميامي الأمريكي هو أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم.



وقال يامال في تصريحات نشرها فابريزو رومانو الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" عبر حسابه على منصة "إكس": "بالنسبة لي، ميسي هو أعظم لاعب في التاريخ".

وأضاف: "أعجبني كل ما فعله، في الملعب، كل ما يتعلق بأسلوب لعبه، وكان ذلك أمرًا رائعًا بالنسبة لي".

وتابع النجم الشاب: "هدفي القادم؟ كأس العالم 2026".

ميسي يسطر إنجازا تاريخيا

في سياق آخر، أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أول لاعب يسجل أهدافا في أربع مباريات متتالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما ساعد فريقه على الفوز على نيو إنجلاند 2-1، الليلة الماضية.

وضع ميسي فريقه في المقدمة 1-0 في الدقيقة 27 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بعد 11 دقيقة أخرى بتسديدة رائعة في الشباك بعد تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس.

وسجل كارليس جيل هدفًا في الدقيقة 79 لصالح ريفوليوشن لكن ميامي صمد ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتعد سلسلة أهداف ميسي هي الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية التي حطمها الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات في الدوري الأمريكي لكرة القدم.