صلاح مصدق يقترب من الرحيل.. الزمالك يبحث عن "الشيبي الجديد" لدعم الجبهة اليمنى

اقترب المغربي صلاح مصدق، مدافع نادي الزمالك، من مغادرة القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل عدم تمسك الإدارة والجهاز الفني ببقائه ضمن صفوف الفريق.

وترى إدارة الزمالك، بالتنسيق مع الجهاز الفني، أن استمرار صلاح سيستهلك أحد مقاعد اللاعبين الأجانب في خط الدفاع، رغم توفر بدائل محلية مميزة، مثل: محمود حمدي "الونش"، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، أحمد حسام.

وينتظر اللاعب حاليًا وصول عرض رسمي خلال اليومين المقبلين، وسط تقارير تشير إلى اقتراب أحد الأندية المغربية من التقدم بعرض لضم المدافع الشاب.

في المقابل، يكثف الزمالك جهوده لتدعيم الجبهة اليمنى بصفقة أجنبية قوية، تتماشى مع أسلوب لعب الفريق، حيث تسعى الإدارة للتعاقد مع لاعب بمواصفات قريبة من محمد الشيبي، نجم بيراميدز، الذي يعد نموذجًا يحتذى به في هذا المركز.

ويبرز اسم محمود غربال، لاعب الاتحاد المنستيري التونسي، ضمن قائمة الترشيحات المطروحة لدعم هذا المركز، في إطار مساعي الزمالك لإعادة بناء خطوط الفريق وتعزيز نقاط