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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صراع على جوهرة الوسط.. الزمالك يكثف مفاوضاته لضم حامد حمدان وسط منافسة ثلاثية

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

يواصل نادي الزمالك، تحركاته الجادة من أجل التعاقد مع حامد حمدان، نجم خط وسط فريق بتروجيت، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في إطار خطة الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق بعناصر شابة وواعدة.

ورغم تمسك بتروجيت باللاعب بعد صعوده إلى الدوري الممتاز، ورفضه التفريط في نجومه الأساسيين، إلا أن إدارة الزمالك تكثف المفاوضات مع النادي البترولي على أمل التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الأيام المقبلة.

 منافسة قوية ومحادثات مستمرة

وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد" عن وجود تواصل مستمر بين مسؤولي الناديين وسط أجواء يسودها الاحترام المتبادل، ما قد يسهم في تيسير المفاوضات رغم صعوبتها، خاصة في ظل وجود عروض رسمية من المصري البورسعيدي والبنك الأهلي، الراغبين في التعاقد مع اللاعب.

ويعد حامد حمدان من أبرز المواهب التي تألقت في الموسم الماضي، ما جعله هدفًا لعدة أندية بالدوري الممتاز، وسط قناعة تامة من الزمالك بإمكاناته الفنية وقدرته على تمثيل الفريق الأول بشكل قوي.

وتبذل إدارة القلعة البيضاء جهودًا مكثفة لحسم الصفقة سريعًا، وإقناع بتروجيت بقبول العرض، في ظل الحاجة لتدعيم خط الوسط بلاعبين أصحاب قدرات مستقبلية مميزة.

حامد حمدان الزمالك نادي الزمالك المصري البورسعيدي البنك الاهلي بتروجيت

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