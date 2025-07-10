ميسي يسطر إنجازا تاريخيا في الدوري الأمريكي

أصبح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، أول لاعب يسجل أهدافا في أربع مباريات متتالية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، بعدما ساعد فريقه على الفوز على نيو إنجلاند 2-1، الليلة الماضية.

وضع ميسي فريقه في المقدمة 1-0 في الدقيقة 27 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يضاعف النتيجة بعد 11 دقيقة أخرى بتسديدة رائعة في الشباك بعد تمريرة طويلة من سيرجيو بوسكيتس.

وسجل كارليس جيل هدفًا في الدقيقة 79 لصالح ريفوليوشن لكن ميامي صمد ليصعد إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وتعد سلسلة أهداف ميسي هي الأحدث في سلسلة من الأرقام القياسية التي حطمها الفائز بجائزة الكرة الذهبية ثماني مرات في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

ويحمل ميسي الرقم القياسي في الدوري لأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في مباراة واحدة (خمسة) وأكبر عدد من المساهمات في الأهداف في مباراة واحدة (ستة)، والتي تم تسجيلها خلال الفوز 6-2 على نيويورك ريد بولز في مايو الماضي.

وبدأ ميسي مسيرته التهديفية بالدوري الأمريكي هذا الموسم في مايو الماضي، حيث تألق في الفوز 4-2 على مونتريال، ثم الفوز 5-1 على كولومبوس، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 38 عاما هدفا واحدا في أربع مباريات عندما خسر ميامي أمام باريس سان جيرمان في دور الستة عشر لكأس العالم للأندية، قبل أن يعود إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم بفوز 4-1 على مونتريال الأسبوع الماضي.

تعليق ماسيكرانو

وقال خافيير ماسكيرانو، مدرب ميامي: "أقول دائمًا إن ليو لاعب مميز، بالنسبة لي، هو أفضل لاعب لعب هذه الرياضة في التاريخ".

وأضاف: “إنه أمر لا يُصدق، لأنه يواصل القيام بأشياء ربما كانت موجودة منذ سنوات طويلة، لكننا لا نستطيع رؤيتها الآن. لكن في النهاية، هو لاعب مميز، ونحن محظوظون بوجوده”.