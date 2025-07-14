لايبزيج الألماني يعلن استمرار نجمه لموسم آخر

أعلن نادي لايبزيج الألماني، تمديد إعارة اللاعب كوستا نيديليكوفيتش لمدة موسم آخر، بعدما شارك الدولي الصربي في عشر مباريات بـ "البوندسليجا" في النصف الثاني من الموسم الماضي 2024 - 2025.



وقال النادي في بيان: "سيواصل نادي آر بي لايبزيج الاعتماد على خدمات كوستا نيديليكوفيتش".



وتابع: "سيبقى الظهير البالغ من العمر 19 عامًا، والذي انضم إلينا على سبيل الإعارة من أستون فيلا في فبراير 2025، مع النادي للموسم المقبل بعد أن اتفق الناديان على تمديد عقد الإعارة حتى صيف 2026".



وقال اللاعب في تصريحات عبر الموقع الرسمي: "أنا سعيد جدًا بارتداء قميص لايبزيج مجددًا هذا الموسم، منذ اليوم الأول، منحني النادي شعورًا بالثقة والانتماء".



واختتم: "كما تمكنت من تطوير أدائي كثيرًا في الأشهر الأخيرة، هذا يمنحني دافعًا إضافيًا لبذل قصارى جهدي لتحقيق أهدافنا في الموسم الجديد، أنا متحمس للعودة ومستعد للانطلاق بكل قوة".