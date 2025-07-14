حارس مرمى باريس سان جيرمان يعلق على خسارة نهائي مونديال الأندية

علق جيانلويجي دوناروما حارس مرمى، باريس سان جيرمان على خسارة لقب كأس العالم للأندية أمريكا 2025.

وكتب عبر حسابه الرسمي على أكس: “الجمهور يجب أن يكون فخورًا بالموسم الرائع الذي قدمه الفريق رغم خسارة المونديال”.

وأشاد جيانلويجي بزملائه وأنهم قدموا أداءً جيدًا، وهناك إيجابيات عديدة من البطولة.

وحقق نادي تشيلسي الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية 2025 بعد فوزه الكبير والمستحق على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة (3-0)، في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية. بهذا الإنجاز، يواصل البلوز كتابة التاريخ على الساحة العالمية، مؤكدًا مكانته بين كبار أندية العالم.