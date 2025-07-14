حقيقة تدخل الأهلي لإفساد صفقة حامد حمدان

كشف الإعلامي أمير هشام، عن تطورات جديدة في صفقة انتقال حامد حمدان لاعب وسط بتروجت.

وكتب أمير هشام عبر حسابه على فيسبوك: “بيراميدز تواصل مع حامد حمدان ووكيله اول امبارح وقدموا عرض جيد جداً للاعب وده حصل فعلاً وقولناه في حلقة بلس 90”.

وتابع: “اللي اعرفه ان اللاعب قال لاء معنديش رغبة اروح بيراميدز بسبب قرار رحيله عن الفريق قبل كدة بشكل غير مرضي بالنسباله واكد على رغبته في انه ينتقل للزمالك وده اللي اتقال لمسؤول بيراميدز”.

وأضاف: “على فكرة الاهلي تواصل فعلاً مع مسؤولي بتروجيت من خلال الكابتن محمود الخطيب بس كان علشان رغبة الاهلي في التعاقد مع توفيق محمد مش حامد حمدان وطلب الاهلي اترفض والكلام ده كان من اسبوع فات”.

واختتم: “اتهام البعض للاهلي بانه حاول افساد صفقة حامد على الزمالك للأمانة ظالم جداً وغير حقيقي بالمرة تحديداً في الصفقة دي واللي حاول يخطف اللاعب لصفوفه هو بيراميدز”.