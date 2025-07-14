بعد انضمامه رسميا.. أرقام عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك رسميًا، عن التعاقد مع عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو لمدة 5 مواسم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع عمرو ناصر، على عقود الانتقال لنادي الزمالك، في جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للنادي، بعد الاتفاق على كل التفاصيل الخاصة بالصفقة مع مسؤولي نادي فاركو.

وتأتي هذه الصفقة في إطار خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الموسم المقبل، من أجل المنافسة على كافة البطولات التي سيشارك فيها الفريق.

وكان الزمالك تعاقد من قبل مع المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، والأنجولي شيكو بانزا لمدة 4 مواسم قادماً من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي.

مسيرة عمرو ناصر قبل الزمالك

بدأ عمرو ناصر مشواره في قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2017. وبعدها تنقل بين عدة أندية:

إنبي في 2019

أسوان لموسم واحد

ثم انتقاله إلى المصري بالسلوم

ومنه إلى النصر

إلى أن استقر به الحال في فاركو خلال يناير 2024

أرقام عمرو ناصر لاعب الزمالك الجديد

قدم اللاعب أداءً لافتًا خلال الموسم الماضي، حيث شارك في 48 مباراة بقميص فاركو، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع هدفًا وحيدًا.

ويُعد هدفه في شباك الأهلي بالدوري من أبرز لقطاته في الموسم.

في المجمل، خاض عمرو ناصر 71 مباراة رسمية طوال مسيرته الاحترافية، وبلغ عدد دقائق مشاركته 4107 دقيقة، سجل خلالها كل أهدافه الرسمية مع فريق فاركو.

انضمام عمرو ناصر المرتقب يأتي ضمن خطة الزمالك لتدعيم خطه الهجومي بعناصر شابة ومؤثرة، استعدادًا لموسم أكثر تنافسية تحت قيادة فنية جديدة.