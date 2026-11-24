حذر الدكتور عاصم فرج، أستاذ أمراض الجلدية والتجميل، من مخاطر التعرض لقرصات بق الفراش مع دخول فصل الشتاء، موضحًا أن هذه الحشرة تعد من المصادر الرئيسية للقرصات الجلدية المزعجة، مشيرًا إلى أنها بطيئة الحركة، إذ تمتص الدم ثم تميل إلى البقاء في مكانها دون حركة كبيرة.

وأوضح فرج، خلال حواره ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية CBC، أن قرصات بق الفراش قد تظهر على هيئة ارتكاريا صغيرة، لافتًا إلى أن تكرار القرصات في عدة مواضع متقاربة من الجسم قد يكون مؤشرًا على التعرض لهذه الحشرة، حيث تظهر عادة في تجمعات متجاورة بمنطقة واحدة، على عكس بعض الحشرات الأخرى التي تترك قرصات متباعدة.

وأشار أستاذ أمراض الجلدية والتجميل إلى أن بق الفراش قد ينتقل عبر بعض قطع الأثاث المستورد، خاصة الكنب والأسرة، موضحًا أن الحشرة يمكن أن تختبئ داخل الأجزاء المغلقة والزوايا الضيقة التي يصعب الوصول إليها.

وأضاف أن رش الأثاث بالمبيدات أثناء نقله أو تخزينه قد يؤدي إلى هروب الحشرات من أماكن اختبائها، وهو ما يستدعي الانتباه إلى طرق التعامل مع الأثاث وفحصه جيدًا للتأكد من خلوه من الحشرات.

وأكد فرج أهمية الاهتمام بتنظيف الزوايا والأركان الخشبية التي يمكن أن تتخذها الحشرات أماكن للاختباء، مشددًا على ضرورة عدم الاعتماد على رش المواد الكيميائية بصورة عشوائية، نظرًا لأن بعض مواد الرش قد تحتوي على مركبات سامة تمثل خطورة على الصحة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الآثار الجلدية الناتجة عن قرصات بق الفراش، أوضح أستاذ أمراض الجلدية والتجميل أن هذه القرصات قد تظهر في صورة ارتكاريا حبيبية، وأن تجمعها في مساحة محدودة من الجلد يساعد على تمييزها عن قرصات الحشرات الأخرى، موضحًا أن طبيعة ظهور العلامات الجلدية وتوزيعها من العوامل التي تساعد في التعرف على مصدر الإصابة.