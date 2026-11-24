أعلن أيمن عبد الموجود، المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، توجيه فريق الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بشكل فوري للتدخل في حالة المواطن سعيد أحمد حمودة، سائق الشاحنة الذي فقد ساقه، تقديرًا لموقفه البطولي والإنساني، والعمل على توفير طرف صناعي يساعده على الحركة واستعادة قدرته على ممارسة حياته بصورة طبيعية.

وأوضح عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الوزارة وجهت الفريق المختص أيضًا إلى إجراء دراسة متكاملة لحالة أسرة السائق، للوقوف على احتياجاتها وظروفها المعيشية، تمهيدًا لتنفيذ تدخلات متكاملة تتناسب مع طبيعة الحالة، وتوفر أوجه الدعم اللازمة للأسرة.

وأشار المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن التدخل لا يقتصر على توفير الطرف الصناعي، رغم أهميته في مساعدة المواطن على الحركة، وإنما يمتد إلى دراسة سبل دعم الأسرة وتمكينها اقتصاديًا، من خلال تحديد احتياجاتها وإمكانية توفير فرص عمل أو تدخلات تساعدها على مواجهة أعبائها المعيشية.

وأكد أن برامج التمكين الاقتصادي والتدخلات الموجهة للأسر تمثل أحد الأدوار التي لمعيشية، مشددًا على أهمية دراسة كل حالة بصورة متكاملة لتحديد نوع الدعم الأنسب لها.

جدير بالذكر أن سعيد أحمد حمودة البالغ من العمر 38 عامًا يعمل سائق شاحنة نقل ثقيل «تريلا» من محافظة البحيرة، تصدر المشهد في مصر بعدما ضحى بساقه اليمنى لتجنب دهس أكثر من 20 شخصًا على طريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي.