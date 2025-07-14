الصحة تؤكد عدم وجود أنواع ناقصة من الأنسولين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الأنسولين من الأدوية المهمة، وبخاصة للأطفال: "بمجرد وصول الشكوى إلينا بنقص بعض أنواع الأنسولين في عيادات التأمين الصحي بمنيا القمح في محافظة الشرقية، تواصلنا مع فرع التأمين الصحي في الشرقية، وهيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التوريد لكل المستشفيات التي تتبع وزارة الصحة".



وقال "عبد الغفار"، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه هناك توجيه من نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان بالتعامل بجدية تامة مع أي شكاوى تتعلق بالخدمة الصحية، وبخاصة نقص الأدوية.



وتابع: "نحتاج شهريا في الشرقية 15 ألف خرطوشة من الأنسولين، ويتعامل في منيا القمح 400 ألف مواطن، ولكن، ما حقيقة المشكلة؟! كان هناك بعض التعثر في سلاسل الإمداد خلال الفترة الماضية، وبالتالي، كان الأنسولين يكفي فترة زمنية ليست طويلة، وتعاملنا مع المشكلة، وبداية من الغد سيكون هناك مخزون من الأنسولين يكفي فترة طويلة حتى لا يحتاج الناس أن يترددوا أكثر من مرة على الفرع خلال الشهر حتى تحصل على احتياجها الشهري من الأنسولين".



وأكد، عدم وجود أنواع ناقصة من الأنسولين، ولكن الفترة الزمنية التي يحصل المريض فيها على الأنسولين تجعله يتردد على الفرع أكثر من مرة خلال الشهر، وهو ما يمثل نوعا من المشقة، وبالتالي، فإنه خلال يومين إلى 3 أيام ستعود الأمور إلى نصابها، بأن يحصل المريض على كل احتياجه المقرر له.