أعلن مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن اختيار 26 فيلمًا للمشاركة في مسابقات دورته الثالثة، وذلك من بين 318 فيلمًا تقدمت للمهرجان، خضعت لعملية مشاهدة وفرز انتهت إلى اختيار مجموعة متنوعة من التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم.

تضم قائمة الأفلام المختارة 18 فيلمًا قصيرًا و8 أفلام طويلة، تتنافس ضمن مسابقتين رسميتين؛ الأولى للأفلام الطويلة، والثانية للأفلام القصيرة، في إطار البرنامج السينمائي للدورة الجديدة.

تأتي الأفلام المشاركة من 21 دولة، هي: مصر، إسبانيا، تونس، بولندا، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، المغرب، بلجيكا، كندا، سلطنة عُمان، فرنسا، رواندا، غانا، البرازيل، بيرو، كوبا، المكسيك، قطر، العراق، كولومبيا.

يعكس تنوع البلدان المشاركة اتساع نطاق الحضور الدولي للمهرجان، وما تشهده دورته الثالثة من مشاركة سينمائية متعددة الثقافات، تجمع بين تجارب مختلفة في تناول قضايا البيئة والإنسان والطبيعة، إلى جانب أشكال التعبير الفني المعاصر.

تأتي الدورة الثالثة استمرارًا لمسيرة مهرجان الفيوم في ترسيخ حضوره كمنصة سينمائية دولية متخصصة، مستفيدة من الخصوصية البيئية والثقافية لمحافظة الفيوم، وما تتمتع به من طبيعة متميزة ومقومات تجعلها فضاءً ملائمًا للاحتفاء بالسينما والفنون المعاصرة.

مهرجان الفيوم

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم السينمائي الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة في الفترة

من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري برئاسة المخرج هاني لاشين، وتضم إدارة المهرجان سيد عبد الخالق مديرًا للمهرجان، والناقدة ناهد صلاح نائبًا لرئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر أمينًا عامًا، والفنان أحمد مجدي مستشارًا للمهرجان.