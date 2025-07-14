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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فحص 1101 مريض في قافلة طبية بمركز ببا ببني سويف ضمن "حياة كريمة "

قافلة طبية
قافلة طبية
أ ش أ

أعلن محافظ بني سويف،الدكتور محمد هاني غنيم، أن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية بني عُقبة بمركز ببا،على مدار يومين ضمن إجراءات وقائية مشددة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "،والتي أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1101 مريض . 


جاء ذلك عقب إطلاعه على تقرير أعدته وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة سماح جاد ، بشأن قيام إدارة القوافل بوزارة الصحة بتنفيذ قافلة طبية من خلال مديرية الصحة بالمحافظة ،وضمت 8 عيادات في 7 تخصصات شملت (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، العظام) .


ومن جانبها، أوضحت الدكتورة سماح جاد، أنه تم إجراء 119 تحليل دم و28 تحليل طفيليات، وفحص 9 حالات بالأشعة العادية، و20 حالة بالموجات فوق صوتية، بالإضافة إلى تحويل 4 حالات لعمل تقارير طبية للعلاج على نفقة الدولة، فيما تم تحويل حالة واحدة لاستكمال العلاج بالمستشفيات .


وأضافت أن القافلة تضمنت أيضا ندوات للتثقيف الصحي حضرها 160 مواطنًا تناولت موضوعات عن الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، سوء استخدام الأدوية، الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة، وتم إجراء فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 299 مواطنًا.

محافظ بني سويف مديرية الصحة قافلة طبية المبادرة الرئاسية حياة كريمة

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