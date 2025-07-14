كارثة.. الصحة الفلسطينية: 80% من الاحتياجات الطبية غير متوفرة والمستشفيات خارج الخدمة

حذر الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، من التدهور الخطير في الأوضاع الصحية بقطاع غزة، مؤكدًا أن المنظومة الصحية تواجه انهيارًا شبه كامل نتيجة نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية والوقود .



وأوضح الدقران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، أن أكثر من 80% من الاحتياجات الطبية غير متوفرة، في حين أن معظم مستشفيات القطاع خرجت عن الخدمة بفعل العدوان الإسرائيلي، ولم يتبقَ سوى ثلاث مستشفيات مركزية حكومية تعمل بشكل جزئي .

وأشار إلى أن عدد المصابين والشهداء الذين يصلون يوميًا إلى المستشفيات بالمئات، مع تصاعد استهداف الاحتلال للأماكن التي يُفترض أن تكون مخصصة لتوزيع المساعدات، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت " .

وأضاف أن انتشار الأوبئة والأمراض بات ظاهرة خطيرة، خاصة مع اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار أمراض الجهاز الهضمي، والتنفس، والأمراض الجلدية، إلى جانب تفشي مرض التهاب السحايا بين الأطفال .

