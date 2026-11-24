كشف مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة عن تشكيل لجان تحكيم مسابقات الأفلام الطويلة والقصيرة في دورته الثالثة، التي تنطلق في الفترة من 25 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة أسماء سينمائية وفنية من مصر والعالم العربي وأوروبا، في تأكيد على البعد الدولي للمهرجان وحرصه على تنوع الخبرات والرؤى الفنية في تقييم الأعمال المشاركة.

لجنة تحكيم مهرجان الفيوم

تترأس الفنانة داليا البحيري لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، وتضم اللجنة في عضويتها الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمخرجة الإسبانية ماريا أبينيا، والمخرج والمنتج الأردني محمد العبادي، والمخرجة اللبنانية إليان الراهب، بما يجمع اللجنة بين الخبرات الفنية والكتابية والإخراجية والإنتاجية، إلى جانب تنوع التجارب السينمائية والثقافية.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، تتولى المخرجة الرومانية أنا بوبا ماريا رئاسة لجنة التحكيم، بمشاركة الفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والدكتور أحمد صالح، في لجنة تجمع بين الخبرة السينمائية والفنية والأكاديمية.

يأتي تشكيل لجان التحكيم ضمن توجه الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة إلى تقديم مساحة سينمائية تتجاوز حدود العرض، لتفتح المجال أمام الحوار والتفاعل مع تجارب سينمائية متنوعة، وتمنح الأفلام المشاركة فرصة للتقييم من خلال رؤى متعددة وخبرات مختلفة، في مهرجان يحمل اهتمامًا خاصًا بقضايا البيئة والإنسان والفنون المعاصرة.

تقام الدورة الثالثة من مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة برئاسة المخرج هاني لاشين، ويديره سيد عبد الخالق، بينما تتولى الناقدة ناهد صلاح منصب نائب رئيس المهرجان، والإعلامية نرمين عامر منصب الأمين العام.