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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: 225 مولودا جديدا في مصر كل ساعة

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن مصر تبنت الإستراتيجية الوطنية للسكان من أجل الحفاظ علي ماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية والتقدم نحو الأمام لتحسين الخصائص السكانية .

تحسين الخصائص السكانية 

وأضاف خلال جلسة نقاشية  له في اليوم العالمي للسكان ، أن التسارع في إعداد المواليد اليومية في مصر وإن قل قليلا إلا أنه مازال هناك اهداف أخري نسعي إليها ، مشيرا إلي أن هناك 225 طفل كل ساعة لافتا إلي أن العمل علي تحسين الخصائص السكانية من أبرز وأهم الأهداف التي تسعي إليها الدولة المصرية وبدعم كبير من القيادة السياسية  .

وأكد وزير الصحة والسكان ، أن هناك 2 مليون طفل سنويا  زيادة علي عدد المواليد يحتاج الي فصول دراسية وتطعيمات ومدارس ووسائل مواصلات لافتا إلي أن معدل الزيادة السكانية في مصر لا يتناسب مع زيادة معدلات النمو  الاقتصادي .

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