وزير الصحة: 225 مولودا جديدا في مصر كل ساعة

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان ، أن مصر تبنت الإستراتيجية الوطنية للسكان من أجل الحفاظ علي ماتم تحقيقه خلال الفترة الماضية والتقدم نحو الأمام لتحسين الخصائص السكانية .

تحسين الخصائص السكانية

وأضاف خلال جلسة نقاشية له في اليوم العالمي للسكان ، أن التسارع في إعداد المواليد اليومية في مصر وإن قل قليلا إلا أنه مازال هناك اهداف أخري نسعي إليها ، مشيرا إلي أن هناك 225 طفل كل ساعة لافتا إلي أن العمل علي تحسين الخصائص السكانية من أبرز وأهم الأهداف التي تسعي إليها الدولة المصرية وبدعم كبير من القيادة السياسية .

وأكد وزير الصحة والسكان ، أن هناك 2 مليون طفل سنويا زيادة علي عدد المواليد يحتاج الي فصول دراسية وتطعيمات ومدارس ووسائل مواصلات لافتا إلي أن معدل الزيادة السكانية في مصر لا يتناسب مع زيادة معدلات النمو الاقتصادي .