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وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الصحة: مصر تحتل رقم 13 على مستوى العالم والثالث أفريقيا من حيث عدد السكان

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

قال الدكتور خالد عبدالغفار ، نائب رئيس مجلس الوزراء ، وزير الصحة والسكان  ،إن القضية السكانية تختلف من بلد إلى بلد آخر بناء علي عدد من المعايير. 

وأضاف خلال كلمة له في اليوم العالمي للسكان 2025،  أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء شريك أساسي في ملف القضية السكانية ، ولديه من الكوادر ما يساعد علي تحليل وجمع المعلومات المهمة التي بناء عليها يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة .

 وأكد وزير الصحة والسكان ، أن العمل الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية كان له عظيم الأثر في الإيجابيات التي طرأت عليه ملف السكان ، وعلي راس تلك المنظمات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والجهات الدولية لها كل الاحترام والتقدير  .

ملف السكان و تكليفات رئاسية 

وأوضح عبدالغفار. ، أن أول تكليف من الرئيس السيسي له عقب تأديته لليمن كوزيرا للصحة كان ملف السكان وتأكيد الرئيس علي وضع هذا الملف الهام علي رأس أولويات الوزارة. 

وتابع قائلا. : احتلت مصر رقم ١٣ علي مستوي العالم و٣ افريقيا من حيث عدد السكان. 

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