وظائف خالية في وزارتي الصحة والعمل بمرتبات تصل إلى 13 ألف جنيه

يواصل الكثير من المواطنين البحث عن الوظائف الحكومية والخاصة التي تعلنها الوزارات بشكل دوري، حيث كشفت كل من وزارتى العمل ووزارة الصحة عن فرص توظيف جديدة خلال شهر يوليو 2025، تشمل عددا من التخصصات الفنية والإدارية والطبية، برواتب مجزية ومزايا متعددة.

وظائف وزارة العمل في قطاع الكهرباء

ضمن النشرة نصف الشهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل، أعلنت الوزارة عن تلقي طلبات التقديم على عدد من الوظائف الجديدة بالتنسيق مع إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في مجال الكهرباء بمنطقة الشيخ زايد، برواتب تصل إلى 13 ألف جنيه شهريا.

التخصصات المطلوبة

عدد 30 فني كهرباء.

الشروط المطلوبة

الحصول على مؤهل متوسط.

أن يكون سن المتقدم بين 25 إلى 35 عام.

وظائف

المزايا التي تقدمها الوظيفة

راتب شهري يتراوح بين 9100 إلى 13000 جنيه.

نظام العمل 14 يوم عمل يليها 7 أيام إجازة.

تأمين صحي واجتماعي.

مكافأة سنوية.

تأمين على الحياة.

طريقة التقديم

يمكن التقديم على الوظائف المتاحة خلال شهر يوليو 2025 من خلال مقر الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل بمدينة نصر (المبنى القديم) أو مديريات العمل في المحافظات أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل www.manpower.gov.eg

كما يمكن التواصل مع المدير المسؤول، أحمد، عبر الهاتف على الرقم 01272138789.

وظائف وزارة الصحة في العاصمة الإدارية

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، عن فتح باب التقديم لاستقطاب كوادر بشرية ذات كفاءة عالية للعمل ضمن فرقها المتخصصة بعدد من التخصصات الفنية والإدارية.

التخصصات المطلوبة

الهندسة بجميع تخصصاتها.

العلاج الطبيعي.

الحاسبات والمعلومات.

الشؤون المالية والإدارية.

القانون.

الطب البشري.

طب الأسنان.

الصيدلة.

شروط التقديم

أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

أن يكون قد أمضى 5 سنوات خدمة على الأقل.

امتلاك خبرة فنية لا تقل عن 5 سنوات في مجال التخصص.

ألا يكون قد تعرض لجزاءات تأديبية.

الاستعداد للعمل بمقر الوزارة بـ العاصمة الإدارية الجديدة، والسفر داخل الجمهورية عند الحاجة.

إجادة استخدام الحاسب الآلي وإعداد التقارير الفنية والإدارية.

طريقة التقديم

يتم التقديم إلكترونيا من خلال الرابط التالي

https//forms.gle/oQHjXmTPrPfxmU2s6

فرص متعددة ومزايا مجزية

تعكس هذه الفرص الجديدة حرص الدولة على توفير وظائف لائقة ومتنوعة للشباب والكفاءات العاملة، في إطار خطة التوسع في التوظيف بقطاعات الدولة المختلفة والقطاع الخاص، مع توفير بيئة عمل مشجعة ومزايا تأمينية وتحفيزية تلبي احتياجات العاملين.