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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حرب التصريحات.. كوريا الجنوبية تأمر برد حازم على أي استفزازات من جارتها الشمالية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أصدر كبير المسؤولين العسكريين في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء أوامر للقوات بالرد بحزم على أي استفزازات من جانب كوريا الشمالية، وذلك بعد يوم من تهديد بيونغ يانغ بنشر المزيد من الأسلحة وتجديد بث الدعاية على طول حدودها المحصنة بشدة.

وأصدر رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال جين يونغ سونغ التوجيه خلال زيارة قام بها إلى وحدة عسكرية مركزية على خط المواجهة، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب.

ورفض جين اتهام كوريا الشمالية لسيول بأنها مسؤولة عن تصعيد التوترات في أعقاب انفجار لغم أرضي في 21 سبتمبر  أسفر عن إصابة ثلاثة جنود كوريين جنوبيين.

وقال إن محاولة بيونغ يانغ تصوير العمليات العسكرية الكورية الجنوبية المشروعة على أنها استفزازات أمر غير مقبول.

وأمر القوات بالرد بحزم على أي استفزازات أو انتهاكات أخرى لاتفاقية الهدنة، بما في ذلك التوغلات عبر خط ترسيم الحدود العسكرية.

ويوم الاثنين، حذرت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، من أن بيونغ يانغ قد تستأنف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت وتنشر أسلحة هجومية تكتيكية إضافية على طول الحدود.

واتهمت سيول باستخدام الطلقات التحذيرية والبث الإذاعي لعرقلة أعمال تحصين الحدود التي تقوم بها كوريا الشمالية.

ووصف جين الانفجار الذي وقع في سبتمبر والذي تضمن ألغاماً مضادة للأفراد زرعتها كوريا الشمالية بأنه استفزاز واضح وانتهاك للهدنة.

وقد أدى الحادث إلى تصعيد التوترات حول المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، اللتين لا تزالان تقنياً في حالة حرب، حيث انتهت الحرب الكورية 1950-1953 بهدنة بدلاً من معاهدة سلام رسمية.

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