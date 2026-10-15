كوريا الشمالية تختبر صواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات

أجرت كوريا الشمالية اختبارًا لصواريخ كروز استراتيجية تُطلق من الغواصات، في خطوة تسلط الضوء على استمرار تطوير قدراتها الصاروخية والعسكرية، وتعزيز خياراتها في تنفيذ عمليات الإطلاق من البحر، بما يضيف بُعدًا جديدًا إلى المشهد الأمني في شبه الجزيرة الكورية.

ويأتي الاختبار في إطار مساعي بيونج يانج المتواصلة لتطوير منظوماتها الصاروخية، بما يشمل الأسلحة القادرة على العمل من منصات بحرية، وهو ما يمنحها قدرًا أكبر من المرونة في اختيار مواقع الإطلاق ويزيد من تعقيدات رصد التحركات العسكرية والاستجابة لها.

وتكتسب الصواريخ التي تُطلق من الغواصات أهمية استراتيجية نظرًا إلى قدرتها على التحرك بعيدًا عن المواقع البرية الثابتة، فضلًا عن إمكانية إطلاقها من مناطق بحرية مختلفة، الأمر الذي يفرض تحديات إضافية على أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الصاروخي.

ويُستخدم وصف «استراتيجية» عادةً للإشارة إلى الأسلحة المرتبطة بمهام الردع والعمليات ذات التأثير العسكري واسع النطاق، إلا أن طبيعة الصواريخ التي جرى اختبارها ومدياتها وقدراتها الفنية تحتاج إلى تأكيد من التفاصيل الرسمية والتقارير المتخصصة.

وتثير البرامج الصاروخية لكوريا الشمالية مخاوف إقليمية ودولية متواصلة، في ظل التوترات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، واستمرار الخلافات بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي والعقوبات الدولية المفروضة على بيونج يانج.

ويظل تقييم الأهمية العسكرية للاختبار مرتبطًا بتفاصيله الفنية، ومدى نجاح عملية الإطلاق، والقدرات الفعلية للصواريخ، فضلًا عن طبيعة الغواصات المستخدمة في التجربة.