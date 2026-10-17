كوريا الشمالية تعلن اختبار نظام طوربيد جديد مزود بالذكاء الاصطناعي

أفادت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، بأن البلاد أجرت اختبارًا لنظام طوربيد جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووصف تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية، صدر اليوم /السبت/، السلاح بأنه «نظام تسليح طوربيد موجه بدقة وعالي السرعة ومن طراز جديد»، موضحا أن مؤسسات عدة، من بينها أكاديمية علوم الدفاع وإدارة الصواريخ، نفذت عملية إطلاق تجريبية تحت الماء، أمس الأول الخميس.

وأشار التقرير، إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي تُستخدم في وظائف الكشف عن الأهداف وتوجيهها في الطوربيد.. ولم يقدم التقرير تفاصيل محددة، مثل عدد الطوربيدات التي أُطلقت أو مداها أو معلومات أداء أخرى، كما لم تُنشر أي صور للاختبار.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قد طالب الشهر الماضي، خلال تفقده مصنع أسلحة، بمزيد من التقدم في تطوير الأسلحة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

واختبرت البلاد، ما وصفته بصاروخ استراتيجي متوسط المدى ذي مسار غير منتظم، في الثالث من أكتوبر الجاري، يتمتع بالقدرة على تغيير مسار طيرانه.