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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجوز إطالة الركوع انتظارًا للمصلين؟.. الإفتاء تحسم الجدل

الركوع في الصلاة
الركوع في الصلاة

أوضحت دار الإفتاء المصرية “حكم إطالة الإمام الركوع انتظارًا لدخول أحد المصلين في الصلاة”، كما بيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية “الحكم الشرعي لفرقعة الأصابع أثناء الصلاة، وما إذا كانت تؤثر في صحتها أو تتعارض مع الخشوع الواجب فيها؟”.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد المواطنين بشأن مدى جواز إطالة الركوع خلال الصلاة حتى يتمكن شخص آخر من اللحاق بالجماعة.

وردت دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بأن الإمام يجوز له إطالة الركوع انتظارًا لمن يرغب في الصلاة معه، بشرط ألا يترتب على ذلك إلحاق الضرر بالمصلين أو التسبب في مشقة لهم بسبب إطالة الصلاة.

وأضافت أن الإمام إذا لم ينتظر الشخص الذي يريد اللحاق بالجماعة، وأكمل صلاته دون إطالة الركوع لهذا الغرض، فلا حرج عليه أيضًا، مشيرة إلى أن المسألة محل اختلاف بين الفقهاء، ولذلك فإن الأمر فيها واسع، ولا يُلزم الإمام باتباع تصرف واحد في جميع الأحوال.

ويعني ذلك أن مراعاة المصلين وعدم تحميلهم مشقة غير معتادة من الأمور المهمة عند التعامل مع هذه المسألة، مع بقاء الأمر في نطاق ما أجازه الفقهاء من سعة في الحكم.

 

هل فرقعة الأصابع تُبطل الصلاة؟

وفي سياق آخر، تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالًا حول الحكم الشرعي لفرقعة الأصابع أثناء الصلاة، وما إذا كانت هذه الحركة تؤدي إلى بطلان الصلاة أم تقتصر على كونها فعلًا مكروهًا.

وأوضح المركز، عبر موقعه الرسمي، أن فرقعة الأصابع جائزة خارج الصلاة؛ ما دامت لا تتسبب في ضرر للإنسان، بينما يُكره فعلها أثناء الصلاة؛ لما قد يترتب عليها من انشغال عن الخشوع، فضلًا عن تأثيرها في المصلين المحيطين بالشخص الذي يقوم بها.

واستند المركز في بيان الحكم إلى ما ورد في حاشية ابن عابدين (1/642)، من كراهة فرقعة الأصابع وتشبيكها، حتى في حال انتظار الصلاة أو المشي إليها، استنادًا إلى النهي الوارد في ذلك، مع الإشارة إلى أن الفعل لا يُكره خارج الصلاة إذا وُجدت حاجة إليه.

كما استشهد بما رواه ابن أبي شيبة عن شعبة، مولى ابن عباس، الذي قال إنه صلى بجوار ابن عباس ففرقع أصابعه، فلما انتهت الصلاة أنكر عليه ابن عباس هذا التصرف أثناء الصلاة. وورد كذلك عن عطاء أنه كان يكره نقض الأصابع خلال الصلاة، وفقًا لما نقله ابن أبي شيبة في كتاب الصلاة، برقم 7360.

وأشار المركز أيضًا إلى ما جاء في حاشية العبادي على كتاب «تحفة المحتاج»، من كراهة أن يشغل المصلي نفسه بحركات لا تتصل بالصلاة، مثل الترويح عن النفس أو فرقعة الأصابع أو تشبيكها، باعتبارها من الأفعال التي تتنافى مع الخشوع والانشغال بالعبادة.

هل تبطل الصلاة حال فرقعة الأصابع 

لا تؤدي فرقعة الأصابع أثناء الصلاة إلى بطلانها، لكنها تُعد من العبث الذي يُكره للمصلي فعله؛ لما قد تسببه من تشتيت للانتباه وإخلال بالخشوع.

واستُدل على كراهة هذا التصرف بما رُوي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من قوله: «لا تقعقع أصابعك وأنت في الصلاة»، وهو الحديث الذي رواه ابن ماجة.

وبذلك، فإن الحكم الوارد في توضيح مركز الأزهر يفرّق بين صحة الصلاة وبين السلوك الذي يُكره للمصلي الإتيان به خلالها؛ ففرقعة الأصابع لا تُبطل الصلاة، لكنها مما ينبغي تجنبه حفاظًا على الخشوع والسكينة، ومراعاةً لحرمة الصلاة وحقوق المصلين.

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