نزيف دماغي.. حقيقة دخول كيم جونغ أون في غيبوبة ونقله إلى الصين للعلاج

تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم بشأن دخول زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في غيبوبة، إثر إصابته بنزيف في الدماغ، ونقله على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في الصين لتلقي العلاج، وفقًا لما أوردته صحيفة «ذا صن» البريطانية.

ولم تؤكد السلطات الكورية الشمالية أو الصينية صحة هذه الأنباء، كما لا تتوافر أدلة مستقلة تثبت إصابة كيم بنزيف دماغي أو دخوله في غيبوبة، ما يجعل هذه المعلومات في إطار الشائعات غير المؤكدة.

آخر ظهور علني لكيم جونغ أون

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن آخر ظهور علني لكيم جونغ أون، وفقًا للتقرير، كان في 11 أكتوبر، عندما تفقد متحفًا للدفاع في موقع غير معلن بالعاصمة بيونغ يانغ.

وفي سياق التعليق على الشائعات المتداولة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي، قال بنديكت روجرز، المحلل المختص بالشأن الكوري الشمالي، إنه يتوقع أن يقدم النظام أدلة تثبت أن كيم لا يزال على قيد الحياة، مشيرًا إلى انتشار شائعات مماثلة في فترات سابقة.

وأضاف روجرز، في تصريحات لقناة «From The Newsroom» التابعة لصحيفة «ذا صن» على يوتيوب، أن شائعات وفاة كيم سبق أن انتشرت، لافتًا إلى أن غيابه عن الظهور العلني أثار تكهنات بشأن وضعه الصحي.

وأوضح أن حالات وفاة قادة كوريا الشمالية في السابق كانت تتبعها مظاهر حداد عامة واسعة، تشمل تجمعات المواطنين وبث تقارير إخبارية اتسمت بالتأثر، مشيرًا إلى عدم ظهور مظاهر مماثلة في الوقت الراهن، بحسب حديثه.

شائعات سابقة بشأن صحة الزعيم الكوري الشمالي

وأعادت الصحيفة التذكير بشائعات انتشرت عام 2020 بشأن وفاة كيم جونغ أون، بعدما غاب عن الأنظار لفترة، حين تحدثت تقارير غير مؤكدة عن دخوله في غيبوبة واحتمال انتقال السلطة إلى شقيقته كيم يو جونغ.

وتتمتع كيم يو جونغ بنفوذ داخل النظام الكوري الشمالي، وسبق أن صدرت عنها تصريحات بشأن سياسات البلاد الأمنية والعسكرية، من بينها دراسة نشر أسلحة تكتيكية إضافية بالقرب من الحدود مع كوريا الجنوبية، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

كما تناول التقرير التكهنات بشأن مستقبل القيادة في كوريا الشمالية، مشيرًا إلى ابنة كيم، كيم جو أي، التي ظهرت إلى جانب والدها في مناسبات رسمية وعسكرية عدة منذ نوفمبر 2022، ما أثار تكهنات بشأن احتمال إعدادها لخلافته مستقبلًا.

ولفتت «ذا صن» إلى أن أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية سبق أن أشارت إلى احتمال أن تكون جو أي خليفة والدها، إلا أنها لم تُعيّن رسميًا لهذا المنصب، فيما تظل ترتيبات انتقال السلطة في البلاد غير معلنة.

وتطرق التقرير كذلك إلى التساؤلات بشأن صحة كيم، مستندًا إلى تقارير سابقة عن وزنه وعاداته الغذائية والتدخين، نقلًا عن معلومات منسوبة إلى جهاز الاستخبارات الكوري الجنوبي.

ومع ذلك، فإن ما نشرته الصحيفة بشأن الغيبوبة والنزيف الدماغي والنقل إلى الصين يستند إلى مزاعم متداولة عبر الإنترنت، وليس إلى معلومات طبية مؤكدة أو إعلان رسمي من بيونغ يانغ أو بكين.