اليابان تطلق أول مهمة في العالم لجمع عينات من قمر المريخ

أطلقت اليابان بنجاح مركبة فضائية ليوم الثلاثاء في أول مهمة في العالم لجمع عينات من الصخور والرمال من قمر المريخ، وفقًا لوكالة الفضاء اليابانية.

وأعلنت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، وفقًا لوكالة كيودو للأنباء، أن مسبار استكشاف أقمار المريخ (MMX) انفصل بنجاح عن صاروخ H3 ودخل مداره المخطط له.

وانطلق الصاروخ من مركز تانغاشيما الفضائي في جنوب غرب اليابان في الساعة 4:41 صباحًا بالتوقيت المحلي (1941 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين).

وقال مدير مشروع جاكسا، ماكوتو أريتا، إن المركبة الفضائية وصلت إلى مدارها المخطط له "بدقة استثنائية".

وستسافر المركبة الفضائية التي تزن 4480 كيلوجرامًا إلى فوبوس، وهو أكبر قمري المريخ، ومن المقرر أن تدخل مدار المريخ في أغسطس 2027.

وستقوم مركبة جوالة فرنسية ألمانية أولاً بالهبوط على فوبوس، يليها هبوطان مخطط لهما بواسطة المركبة الفضائية اليابانية لجمع العينات.

وسيقوم المسبار بعد ذلك برصد قمر المريخ الثاني، ديموس، قبل مغادرة مدار المريخ في نوفمبر 2030. ومن المتوقع أن يعيد عينات إلى الأرض في يوليو 2031.

رحبت رئيسة الوزراء سناء تاكايتشي بالتدشين، معربة عن أملها في أن تنجح المهمة التاريخية.

كان من المقرر إطلاق الصاروخ في الأصل عام 2024، ولكن تم تأجيله بعد فشل الرحلة التجريبية الأولى لصاروخ H3 في عام 2023.

تسعى مهمة MMX الدولية إلى تحديد كيفية تشكل أقمار المريخ وتطوير التقنيات اللازمة لاستكشاف الكواكب في المستقبل.