لضخ دماء جديدة.. محافظة مطروح تعلن احتياجاتها لشغل وظيفة رئيس قرية

أعلنت محافظة مطروح عن حاجتها لشغل وظيفه رئيس قرية بمراكز المدن بنطاق المحافظة وعددهم (٥٣) قرية وذلك فى إطار الحرص على ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحددت محافظة مطروح خلال بيان لها وذلك الشروط المطلوبة لشاغل الوظيفة :

وهى أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنه ٢٠١٦

أن يكون المتقدم شاغل لوظيفه لا تقل عن المستوي الثالث بمجموعة الوظائف التخصصية بكافة مجموعاتها النوعية

يتقدم راغب الوظيفة بملف مكون من أصل + 4 نسخ متضمناً ما يلي ( نموذج طلب الوظيفة - بيان حاله وظيفية تفصيلي شاملا المؤهلات العلمية وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات - الدورات التدريبية - الجزاءات الموقعة خلال آخر ثلاث سنوات -شهادة قانونية من جهة عمل المتقدم تفيد بعدم إحالته للمحاكمة التأديبية - عدد 4 صور شخصيه - صورة بطاقة الرقم القومي)

ان يضغ مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها واحضار تحليل مخدرات من جهة حكومية و بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

يبدأ التقديم من اليوم التالي لنشر الإعلان علي البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح وينتهي في ٢٠٢٥/٨/١

ويكون التقديم بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة بطلب يقدم إلى السكرتير العام( ادارة الموارد البشرية ) ولن يلتفت الي الطلبات المقدمة بعد انتهاء مواعيد الاعلان أو التي ترد بالبريد .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،معرض ديارنا للمنتجات البيئية واليدوية والتراثية وذلك بمدخل مارينا ٥ بمدينة العلمين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وبنك الاسكندريه ،بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ، واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف رئيس لجنة المعارض بمطروح ،

حيث يقام المعرض على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بمشاركة عدد ١٢٦ باكية لعدد من المحافظات ، ومؤسسات وجمعيات اجتماعيه ورعاية ذوى الهمم والقدرات ،وبمشاركة عارضين لمديرية التضامن الاجتماعي ووحدة ايادى مصر بمطروح تحت إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،وذلك بالمنتجات البيئة واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة خاصة المشغولات اليدوية والتراثية ومنتجات الزيتون والتمور بتميزها وذلك على مدار أيام تنظيم المعرض الذى يستمر لشهرين من ١٠ يوليه إلى ١٠ سبتمبر بمشاركة عارضين من معظم محافظات الجمهورية

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على إقامة معرض ديارنا السنوى للمنتجات البيئية و التراثية في نسخته الجديدة ،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في توفير مزيد من الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص تسويقية للمنتجات المصرية للشباب والمرأة وبما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوفير مصادر دخل للمنتجين والعارضين ،ويعمل على زيادة التسويق وتبادل الخبرات والقدرات الإبداعية والتسويقية لمنتجاتهم.

مشيراً إلى أن محافظة مطروح تشارك بعدد من الباكيات من خلال أكثر من ١٢ عارض من وحدة ايادى مصر و مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمنتجات البيئية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة كمنتجات الزيتون والتمور وغيرها و تلقى إقبالا كبيراً بسبب شهرتها وجودتها التى تتميز بها.