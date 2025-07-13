قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس إذاعة القرآن الكريم: خطوة دار الإفتاء في تدريب الصحفيين رائدة لبناء وعي ديني رشيد
علي جمعة يوضح: لماذا طلوع الشمس من مغربها من أعظم علامات الساعة؟
أسعار الذهب الآن في مصر .. مفاجأة في قيمة عيار 21
سيدة غينيا الاستوائية الأولى: المرأة الريفية نصف المجتمع الأفريقي ودعمهن ضرورة
تشيلسي وباريس سان جيرمان.. موعد نهائي كأس العالم للأندية
رابط نتيجة الدبلومات الفنية التجارية 2025 على موقع صدى البلد .. الآن
سلام على ميزان نتنياهو.. واشنطن تُراوغ والتهدئة مؤجلة بقرار سياسي
إنفانتينو: مونديال الأندية الحالي يشكل انطلاق عصر ذهبي جديد
أبرز مباريات اليوم الأحد 13-7-2025 والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ونظيره الأنجولي يبحثان أوضاع السلم والأمن بالقارة الأفريقية
محافظ الإسكندرية يزور مصابي انهيار عقار العطارين ويوجه بصرف تعويضات
جابت الدرجات النهائية بكل المواد|طالبة تحصل على 100% في نتيجة الدبلومات الفنية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لضخ دماء جديدة.. محافظة مطروح تعلن احتياجاتها لشغل وظيفة رئيس قرية

محافظ مطروح
محافظ مطروح
ايمن محمود

أعلنت محافظة مطروح عن حاجتها لشغل وظيفه رئيس قرية بمراكز المدن بنطاق المحافظة وعددهم (٥٣) قرية وذلك فى إطار الحرص على ضخ دماء جديدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وحددت محافظة مطروح خلال بيان لها وذلك الشروط  المطلوبة لشاغل الوظيفة :

وهى  أن يكون المتقدم لشغل هذه الوظيفة من العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية ومديريات الخدمات بنطاق المحافظة ويخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية ٨١ لسنه ٢٠١٦

 أن يكون المتقدم شاغل لوظيفه لا تقل عن المستوي الثالث بمجموعة الوظائف التخصصية بكافة مجموعاتها النوعية

 يتقدم راغب الوظيفة بملف مكون من أصل + 4 نسخ متضمناً ما يلي ( نموذج طلب الوظيفة - بيان حاله وظيفية تفصيلي شاملا المؤهلات العلمية وتقارير الكفاية عن آخر ثلاث سنوات - الدورات التدريبية - الجزاءات الموقعة خلال آخر ثلاث سنوات -شهادة قانونية من جهة عمل المتقدم تفيد بعدم إحالته للمحاكمة التأديبية - عدد 4 صور شخصيه - صورة بطاقة الرقم القومي)

ان يضغ  مقترح لتطوير الوظيفة المتقدم لشغلها واحضار  تحليل مخدرات من جهة حكومية و بيان بالإنجازات التي حققها المتقدم خلال حياته الوظيفية.

يبدأ التقديم من اليوم التالي لنشر الإعلان علي البوابة الإلكترونية لمحافظة مطروح وينتهي في ٢٠٢٥/٨/١

ويكون التقديم بإدارة الموارد البشرية بالمحافظة بطلب يقدم إلى  السكرتير العام( ادارة الموارد البشرية ) ولن يلتفت الي الطلبات المقدمة بعد انتهاء مواعيد الاعلان أو التي ترد بالبريد .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،معرض ديارنا للمنتجات البيئية واليدوية والتراثية وذلك بمدخل مارينا ٥ بمدينة العلمين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وبنك الاسكندريه ،بحضور قيادات وزارة التضامن الاجتماعي ، واللواء علاء يوسف رئيس مدينة العلمين ومحمد أنور مدير عام السياحة والمصايف رئيس لجنة المعارض بمطروح ،

حيث يقام المعرض على مساحة ثلاثة آلاف متر مربع بمشاركة عدد ١٢٦ باكية لعدد من المحافظات ، ومؤسسات وجمعيات اجتماعيه ورعاية ذوى الهمم والقدرات ،وبمشاركة عارضين لمديرية التضامن الاجتماعي ووحدة ايادى مصر بمطروح تحت إشراف الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ ،وذلك بالمنتجات البيئة واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة خاصة المشغولات اليدوية والتراثية ومنتجات الزيتون والتمور بتميزها وذلك على مدار أيام تنظيم المعرض الذى يستمر لشهرين من ١٠ يوليه إلى ١٠ سبتمبر بمشاركة عارضين من معظم محافظات الجمهورية

وأشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود وزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وحرصها على إقامة معرض ديارنا السنوى للمنتجات البيئية و التراثية في نسخته الجديدة ،تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في توفير مزيد من الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وخلق فرص تسويقية للمنتجات المصرية للشباب والمرأة وبما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وتوفير مصادر دخل للمنتجين والعارضين ،ويعمل على زيادة التسويق وتبادل الخبرات والقدرات الإبداعية والتسويقية لمنتجاتهم.

مشيراً إلى أن محافظة مطروح تشارك بعدد من الباكيات من خلال أكثر من ١٢ عارض من وحدة ايادى مصر و مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية بالمنتجات البيئية واليدوية والتراثية التى تشتهر بها مطروح وسيوة كمنتجات الزيتون والتمور وغيرها و تلقى إقبالا كبيراً بسبب شهرتها وجودتها التى تتميز بها.

مطروح محافظة مطروح اخبرا المحافظات اخبار محافظة مطروح رئيس قرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أوائل الدبلومات الفنية 2025

صور أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2025 ..ورابط النتيجة على موقع صدى البلد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد |شوف درجاتك برقم جلوسك

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

عاجل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 الدور الأول برقم الجلوس على موقع صدى البلد

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. بالدرجات والمجموع

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رسوب 44928 طالب وطالبة في نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

انطلاق أعمال اجتماع القمة التنسيقي لمنتصف العام للاتحاد الأفريقي

الرئيس السيسي

أحمد حجاج: منطقة التجارة الحرة الإفريقية تعزز التعاون الاقتصادي

ميليشيا الدعم السريع

11 قتيـلا بينهم 3 أطفال في هجوم لقوات الدعم السريع شمال كردفان

بالصور

أبسط طريقة عمل فيريرو روشيه في المنزل

طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.
طريقة عمل فيريرو روشيه.

الالتهاب المزمن في الجسم.. عادات تقضى عليه

الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم
الالتهاب المزمن في الجسم

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سرًا لبشرة صحية ونضرة

5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة
5 أسباب تجعل النوم على الظهر سر لبشرة صحية ونضرة

فيديو

فيلم روكي الغلابة

فيلم روكي الغلابة يثير قلق رامي رضوان من زوجته الفنانة دنيا سمير غانم

سعاد حسني وعبدالحليم

سعاد حسني وعبدالحليم اتجوزوا.. آمال رمزي تكشف كواليس وذكريات صادمة من الوسط الفني

وليد توفيق

انزل يا جميل.. مقتطفات من حفل وليد توفيق في ليالي مراسي

راغب علامة

عاوزين يمسكوا إيده.. تهافت المعجبات على راغب علامة بحفله الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد