مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بمطروح

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين جميعهم من أسره واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق محور الضبعة وتم نقلهم لمستشفى الضبعة .

تلقى مرفق إسعاف مطروح بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى ، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بطريق محور الضبعة

واستقبلت مستشفى الضبعة الام ونجلتها جثث هامدة كما استقبلت الزوج وابناءها الاثنين يعانون من إصابات منوعة وتم تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، حيث تتنوع الإصابات ، ما بين كسور وكدمات وسحجات، ونزيف فى المخ . وتم نُقل جثتي المتوفين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.