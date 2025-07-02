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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يعتمد خريطة الحدود الإدارية والمالية للمحافظة

محافظ مطروح خلال اعتماد المخطط التفصيلي
محافظ مطروح خلال اعتماد المخطط التفصيلي
ايمن محمود

اعتمد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، خريطة الحدود الإدارية والمالية للمحافظة، تنفيذاً للقرار الجمهورى رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٣، واستناداً لما ورد من إدارة المساحة العسكرية، بحضور المهندس حسين السنينى، السكرتير العام المساعد، والمهندسة أمل عرفة، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

وأوضح محافظ مطروح أنه منذ صدور القرار، وطبقا للقرار الجمهورى وبروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية والهيئة المصرية للمساحة، تم تدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وقال إنه تم التنسيق مع محافظات الجوار (الإسكندرية والبحيرة والجيزة والوادى الجديد) بشأن الحدود المشتركة، والتى تمت فيها مراعاة المحددات الطبيعية والأحوزة العمرانية، وانتهت المراجعة مع إدارة المساحة.

من ناحية أخرى، وفى وقت سابق، تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح،  أعمال التطوير على جانبى طريق مطار العلمين الدولي بما يليق بالشكل الحضارى والسياحى أمام زوار المحافظة، يرافقه اللواء محمد هجرس، رئيس مدينة الضبعة. 

وأوضح المهندس محمد العشرى، مدير عام مديرية الطرق بمطروح، أن عملية إنشاء أرصفة على جانبى طريق مطار العلمين بمدينة الضبعة بطول ٨ كم من كل اتجاه بعرض متوسط ٢،٥م للرصيف من خلال الخطة الاستثمارية للعام  ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وقال إن الأعمال تشمل تركيب بردورات واعمال خرسانة للرصيف، وتنفيذ أحواض للزراعة والتشجير  بالرصيف، كذلك عمل صفايات وشنايش لتصريف مياه الأمطار، وعدد من المظلات بالأرصفة يستخدمها مندوبو إدارة المرور لإدارة الطريق للوقاية من حرارة الشمس.

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