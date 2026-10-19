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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

18 مليون جنيه قروضا حسنة.. الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تواصل وزارة الأوقاف من خلال الإدارة العامة للبر جهودها في دعم الأسر الأُولَى بالرعاية، وتوسيع نطاق برامج الرعاية الاجتماعية، وتلبية احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وتحسين نوعية الحياة.

الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية بالقروض الحسنة والإعانات

وفي هذا الإطار، بلغ إجمالي ما صُرف من خلال الإدارة العامة للبرّ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مبلغ ٢٢٤٨١٣٥٥ جنيهًا، شمل قروضًا حسنة بقيمة ١٨٩٨٣١٢٥ جنيهًا استفاد منها ٩٧١ مقترضًا، وإعانات نقدية بقيمة ٢٧٤٨٢٣٠ جنيهًا، إلى جانب ٧٥٠٠٠٠ جنيه إعانةً لنقابة القراء؛ دعمًا للمستحقين، وإسهامًا في تلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

وقد بلغ المتبقي من المخصصات المالية للقروض الحسنة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي نحو ٣١ مليون جنيه، ومن المقرر صرفه على ثلاث دفعات شهرية خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٦، بواقع دفعة كل شهر؛ بما يضمن استمرار إتاحة القروض الحسنة طوال النصف الأول من العام المالي.

ويتم صرف هذا المبالغ تحت إشراف الدكتور السيد عبد الباري – رئيس القطاع الديني، وتنفيذ الإدارة العامة للبرّ، والعمل على تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامجها، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسر الأولى بالرعاية، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي، وتجسيد مسئوليتها المجتمعية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والإسهام في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وتعكس هذه الجهود حرص وزارة الأوقاف على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الإدارة العامة للبر، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامجها الاجتماعية، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجات الأسر الأولى بالرعاية، بما يدعم جهود الحماية الاجتماعية، ويرسخ قيم التكافل والتضامن، ويجسد التزام الوزارة بمسئوليتها المجتمعية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والإسهام في توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا.

وزارة الأوقاف الأوقاف الأوقاف تواصل دعم الأسر الأولى بالرعاية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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