وزير الأوقاف يناقش تجديد الخطاب الديني وتعزيز القيم المجتمعية بمنتدى مصر 2026

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الاثنين، في جلسة «الثقافة ومنظومة القيم الاجتماعية»، ضمن فعاليات منتدى مصر ٢٠٢٦، لمناقشة دور المؤسسات الدينية، والثقافية، والتعليمية، والإعلامية في ترسيخ القيم الإيجابية، وتقليص الفجوة بين القيم والسلوك المجتمعي، ومواجهة التعصب، والتنمر، وخطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة القدوة الحسنة وقبول الاختلاف.

وزير الأوقاف: نعمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع تطلعات المصريين

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة تعمل على تجديد الخطاب الديني بما يتناسب مع تطلعات المصريين، ويستجيب لقضايا المجتمع، ويسهم في تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، مشيرًا إلى أن جهود الوزارة في هذا المجال تستند إلى رصد الظواهر والمفاهيم التي تحتاج إلى معالجة، وتطوير المبادرات والوسائل التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي.

وأشار إلى إطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واستمرار العمل بها لتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي، إلى جانب إطلاق المنصة الإلكترونية للوزارة، وتحويل محتواها إلى مواد مسموعة؛ بما يتيح وصول الرسائل الدينية والتوعوية إلى شرائح أوسع من الجمهور، مع تنسيق الجهود مع الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، والكنيسة في مجال بناء الوعي وترسيخ القيم.

وتناولت الجلسة مفهوم القدوة من المنظور الديني، وأثره في توجيه السلوك الفردي والمجتمعي نحو الإيجابية، ومسئولية مؤسسات الدولة والأسرة في تعزيز القيم المشتركة، إلى جانب سبل التعاون بين وزارة الأوقاف، ووزارات الثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ لتكامل البرامج والأنشطة الموجهة إلى مختلف فئات المجتمع، ولا سيما النشء والشباب.

واستعرض وزير الأوقاف تجربة برنامج «دولة التلاوة»، مشيرًا إلى أن مشاهداته تجاوزت ٩ مليارات مشاهدة، وفقًا لآخر إحصاء أعلنه خلال الجلسة، بما يؤكد اتساع نطاق التفاعل معه. وتناولت المناقشات أهمية الاستفادة من التجربة في تطوير المبادرات المستقبلية، ودعم المواهب القرآنية، وتعزيز حضور التلاوة المصرية في المجتمع.

كما تناولت المناقشات سبل تقييم المبادرات الدعوية والتوعوية التي تنفذها الوزارة، وقياس أثرها، ومدى إقبال المواطنين عليها، وتطوير أدوات الوصول إلى الجمهور، بما يدعم فاعلية الرسائل التوعوية، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية ومواجهة المفاهيم والسلوكيات الهدامة.

وشهدت الجلسة طرح أفكار شبابية لإطلاق منصة رقمية وبرنامج تلفزيوني يعززان قيم المواطنة والانتماء والولاء واحترام الكبير، بما يفتح المجال أمام توظيف الوسائل الحديثة في تقديم محتوى يتفاعل مع اهتمامات الشباب، ويسهم في تعزيز الوعي والمسئولية المجتمعية.

وتأتي الجلسة ضمن فعاليات منتدى مصر ٢٠٢٦، الذي يناقش قضايا بناء الإنسان وأولويات التنمية، ويستهدف تبادل الرؤى بين المسئولين والخبراء وممثلي المؤسسات المختلفة، وتحديد مجالات العمل المشترك والمقترحات التي تسهم في تعزيز منظومة القيم وتحويلها إلى سلوك ملموس في المجتمع.