الأوقاف تواصل جولاتها الميدانية بـ 3 محافظات لتعزيز الحوكمة والانضباط المؤسسي

واصلت وزارة الأوقاف، اليوم الاثنين ١٩ من أكتوبر ٢٠٢٦، جولاتها الميدانية لمتابعة مقار المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية التابعة لها، من خلال أعضاء الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، في إطار جهود الوزارة لإحكام الرقابة، وتعزيز الانضباط المؤسسي، والارتقاء بمستوى الأداء.

وشملت الجولات مديريات أوقاف: البحيرة وبني سويف والبحر الأحمر، بإجمالي ٣٦ إدارة فرعية؛ حيث تابعت اللجان سير العمل بمديرية أوقاف البحيرة والإدارات التابعة لها، وهي: دمنهور غرب، ودمنهور شرق، وأبو حمص أول، وأبو حمص ثان، وإيتاي البارود أول، وإيتاي البارود ثان، والدلنجات أول، والدلنجات ثان، وكفر الدوار أول، وكفر الدوار ثان، وأبو المطامير أول، وأبو المطامير ثالث، وكوم حمادة أول، وكوم حمادة ثان، وحوش عيسى أول، وحوش عيسى ثان، والرحمانية، ورشيد، والنوبارية، ووادي النطرون، وإدكو، وبدر، وشبراخيت، والمحمودية.

وامتدت أعمال المتابعة إلى مديرية أوقاف بني سويف، وشملت إدارات البندر، والمركز، والواسطي، وناصر، وإهناسيا، وببا، وسمسطا، والفشن، كما شملت مديرية أوقاف البحر الأحمر وإدارات الغردقة، وسفاجا، والقصير، ومرسى علم.

واطلعت لجان المتابعة على انتظام سير العمل، ومدى الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعمل الدعوي والإداري، ورصدت الإيجابيات لدعمها وتعزيزها، إلى جانب الوقوف على الملاحظات والعمل على معالجتها أولًا بأول؛ بما يسهم في رفع كفاءة الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسئولية داخل مختلف مواقع العمل.

وأكدت وزارة الأوقاف استمرار جولاتها الميدانية بجميع المديريات الإقليمية والإدارات الفرعية على مستوى الجمهورية، بما يدعم منظومة الحوكمة والرقابة الداخلية، ويعزز الانضباط المؤسسي، ويرتقي بمستوى الأداء الدعوي والإداري؛ تحقيقًا لأهداف الوزارة في التطوير المستمر وحسن إدارة العمل وخدمة بيوت الله على الوجه الأمثل.