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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف توزع 200 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

لحوم صكوك الأضاحي
لحوم صكوك الأضاحي
عبد الرحمن محمد

أعلنت وزارة الأوقاف توزيع 200 طن من لحوم صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في محافظات الجمهورية، خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار جهود الوزارة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية المجتمعية.

وأوضحت الوزارة أن عملية التوزيع جرت بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات الدولة المعنية برعاية الأسر الأولى بالرعاية، اعتمادًا على قوائم المستفيدين التي أعدتها وزارة التضامن الاجتماعي؛ لضمان وصول اللحوم إلى الفئات المستحقة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن هذه الجهود تأتي في إطار دورها المجتمعي في مساندة الأسر الأكثر احتياجًا، وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع، وترسيخ قيم التراحم والتضامن، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المستحقين للدعم.

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الأوقاف،  إنجاز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي التابعة للإدارة المركزية للموارد البشرية عددًا من الملفات التنظيمية والإدارية خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، في الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2026، وذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة الأداء الإداري، وتحديث منظومة الموارد البشرية، وبرعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف،

وشملت الإنجازات استحداث 405 إدارات فرعية بالمديريات الإقليمية، واستحداث إدارتين بمستشفى الدعاة، إلى جانب إعداد جدول الوظائف الرأسي، ومتابعة مراجعة واعتماد 23 بطاقة وصف وظيفي، فضلًا عن أرشفة 470 ملفًا إلكترونيًا، وتحديث قواعد بيانات العاملين، ودعم إجراءات التحول الرقمي وتطبيق منظومة البصمة الإلكترونية.

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