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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: 37 ألف نشاط دعوي خلال أسبوع.. و20 ألف مسجد تشارك في برنامج الطفل

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

كثفت وزارة الأوقاف جهودها الدعوية والعلمية والتثقيفية في مختلف المحافظات، حيث نفذت آلاف الأنشطة والفعاليات خلال أسبوع واحد، في إطار خطة تستهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وتوسيع نطاق التواصل مع المواطنين، بالتعاون مع مؤسسات الدولة في المجالات الدينية والشبابية والصحية والثقافية والتعليمية.

وجاءت هذه الأنشطة برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر حتى الجمعة 16 أكتوبر 2026، وشملت الدروس المنهجية للأئمة، والمجالس العلمية والفقهية، والندوات التوعوية، وبرامج تثقيف الأطفال، والقوافل الدعوية والمجتمعية، إلى جانب أنشطة المساجد المحورية، بما يعكس تنوع مجالات العمل الدعوي واتساع نطاقه في المديريات الإقليمية.

3292 درسًا منهجيًا و628 مجلسًا للفقه و625 ندوة علمية

شهدت المديريات الإقليمية تنفيذ 3292 درسًا منهجيًا للأئمة بجميع المديريات، إلى جانب تنظيم 628 مجلسًا للفقه في مديريات البحر الأحمر والسويس ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء، وذلك بعد صلاة المغرب.

كما نظمت الوزارة 625 ندوة علمية في المديريات الست نفسها، يوم الاثنين بعد صلاة المغرب، في إطار جهودها لتعزيز المعرفة الدينية وتوسيع نطاق الأنشطة العلمية والدعوية بالمحافظات.

وامتدت الفعاليات العلمية إلى عقد 383 مجلسًا علميًا بالمديريات الإقليمية، باستثناء مديريات شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والبحر الأحمر والسويس، بما يتيح تنوعًا في البرامج العلمية المقدمة وفقًا لخطة الوزارة في المديريات المختلفة.

20 ألف مسجد لبرنامج الطفل و3392 مسجدًا لقراءة البردة الشريفة

وفي مجال بناء الوعي والتثقيف، نفذت وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل في 20880 مسجدًا بجميع المديريات، يوم الخميس بعد صلاة العصر، ضمن جهودها الرامية إلى تنشئة الأطفال على القيم الدينية والأخلاقية وتعزيز وعيهم منذ الصغر.

كما نفذت الوزارة 81 أسبوعًا ثقافيًا بالمديريات الإقليمية، وعقدت ندوة «عقيدتي» يوم الأربعاء بالتعاون مع صحيفة الجمهورية، في إطار تنويع الوسائل المستخدمة لنشر الثقافة الدينية وتعميق الوعي المجتمعي.

وشملت الأنشطة تنفيذ 2036 منبرًا ثابتًا بجميع المديريات، يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب، إلى جانب عقد مجالس قراءة البردة الشريفة للإمام البوصيري رضي الله عنه في 3392 مسجدًا من المساجد الكبرى، يوم الخميس، بما يدعم استمرار الأنشطة الدعوية والعلمية داخل المساجد.

قوافل دعوية وشراكات مع 4 وزارات لدعم الوعي المجتمعي

وفي إطار تكثيف العمل الدعوي الميداني، نفذت الوزارة قافلتين مشتركتين بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف يوم الجمعة 16 أكتوبر، إلى جانب القوافل الدعوية بالمناطق المستهدفة في مديريات القاهرة والسويس وبورسعيد.

كما امتدت الأنشطة إلى المساجد المحورية، حيث نُفذت فعالياتها في 10900 مسجد بجميع المديريات الإقليمية، بما يعزز حضور البرامج الدعوية والتوعوية داخل المساجد ويزيد من فرص وصولها إلى مختلف فئات المجتمع.

وعلى صعيد التعاون بين مؤسسات الدولة، نفذت وزارة الأوقاف 1008 قوافل شبابية بالتعاون مع وزارة الشباب، و2000 ندوة صحية بالتعاون مع وزارة الصحة، و100 ندوة بقصور الثقافة بالتعاون مع وزارة الثقافة، و300 ندوة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وشملت جهود التعاون كذلك تنفيذ 19 قافلة «الرحمة والمواساة» بالتعاون مع وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي، في إطار الاهتمام بالجوانب الإنسانية والمجتمعية، وتوسيع نطاق العمل المشترك بين المؤسسات الحكومية لخدمة المواطنين.

وتعكس هذه الأنشطة تنوع جهود وزارة الأوقاف في مجالات الدعوة والتثقيف والتوعية المجتمعية، وحرصها على ترسيخ الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوسيع مجالات التعاون مع مؤسسات الدولة، بما يسهم في بناء الإنسان وخدمة المجتمع.

وزارة الأوقاف أسامة الأزهري الأنشطة الدعوية البرنامج التثقيفي للطفل الدروس المنهجية للأئمة القوافل الدعوية الفكر الوسطي المستنير

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