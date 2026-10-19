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الإشراف العام
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طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن مواعيد تصفيات مسابقة البرنامج الصيفي للطفل بمشاركة 130 متسابقا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
عبد الرحمن محمد

تستعد وزارة الأوقاف لإجراء التصفيات المركزية لمسابقة البرنامج الصيفي للطفل لعام 2026، بمشاركة 130 طفلًا من العناصر المتميزة التي رشحتها مديريات الأوقاف بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة، في إطار جهود الوزارة لرعاية النشء وتنمية قدراتهم الفكرية واللغوية والإبداعية.

وتُعقد المنافسات اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، بمسجد النور في العباسية بالقاهرة، بهدف المفاضلة بين الأطفال المشاركين واختيار أفضل العناصر في فروع المسابقة ومجالاتها المختلفة، إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة وتشجيعها على مواصلة التفوق والإبداع.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه وزارة الأوقاف نحو بناء شخصية متكاملة للطفل، تجمع بين حفظ القرآن الكريم والتعرف على معانيه، والالتزام بالأخلاق والقيم الحميدة، فضلًا عن تنمية المهارات والمواهب التي تساعد على تكوين شخصية واعية ومبدعة.

الأوقاف تحدد المحافظات المشاركة في التصفيات على مدار يومين

قررت وزارة الأوقاف تقسيم مشاركة المديريات الإقليمية في التصفيات المركزية على يومين، بما يتيح تنظيم المنافسات وفقًا للجدول المحدد لكل مجموعة من المحافظات، مع ضرورة إحضار صورة من شهادة ميلاد الطفل وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

وتُجرى منافسات اليوم الأول، الاثنين 19 أكتوبر 2026، للأطفال المتميزين الذين رشحتهم مديريات أوقاف القاهرة، والبحر الأحمر، وسوهاج، والأقصر، وأسوان، والسويس، والإسكندرية، والبحيرة، والغربية، والوادي الجديد، وقنا، وكفر الشيخ، ومطروح.

أما اليوم الثاني، الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، فتُستكمل خلاله التصفيات الخاصة بالأطفال المرشحين من مديريات أوقاف الجيزة، والقليوبية، والإسماعيلية، وبني سويف، وبورسعيد، وشمال سيناء، والدقهلية، ودمياط، والمنيا، والمنوفية، وأسيوط، والشرقية، والفيوم.

ويأتي تنظيم التصفيات بعد الجهود التي بذلتها الوزارة خلال تنفيذ أنشطة البرنامج الصيفي للطفل داخل المساجد، والتي استهدفت غرس المبادئ الدينية والأخلاقية والوطنية في نفوس الأطفال، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتقوية صلتهم بالمساجد، وتحفيزهم على حفظ كتاب الله تعالى وفهم معانيه، إلى جانب إتاحة الفرصة لاكتشاف مواهبهم في المجالات المتنوعة.

جوائز مالية للفائزين وتكريم المشاركين بمسجد مصر

ومن المنتظر أن تتضمن التصفيات منافسات بين الأطفال وفقًا للضوابط والمعايير التي حددتها الوزارة، لاختيار الفائزين بالمراكز الأولى في فروع المسابقة، على أن يجري تكريمهم خلال الاحتفالية التي تنظمها وزارة الأوقاف بمسجد مصر بمناسبة ختام فعاليات البرنامج الصيفي للطفل.

وخصصت الوزارة جوائز مالية للمتميزين من الفائزين والفائزات، إلى جانب شهادات التقدير، بهدف تشجيع الأطفال على التفوق وتحفيزهم على الاستمرار في تنمية قدراتهم ومواهبهم.

وتشمل الجوائز المقررة للمسابقة 20 ألف جنيه إجماليًا للمركز الأول في الفرعين، و10 آلاف جنيه إجماليًا للمركز الثاني في كل من الفرعين، فضلًا عن تخصيص 28 جائزة لأفضل المتسابقين في مختلف الفروع، بإجمالي 140 ألف جنيه، فيما يحصل باقي المشاركين على شهادات تقدير تقديرًا لمشاركتهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز.

وأكدت وزارة الأوقاف أن المسابقة تأتي ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى الاستثمار في بناء وعي الأطفال، ورصد الطاقات الإبداعية ورعاية المواهب المتميزة، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية لديهم، فضلًا عن تعزيز الدور التربوي والتثقيفي للمسجد في بناء الإنسان.

وتواصل الوزارة اهتمامها بتوفير بيئة تربوية وتنافسية إيجابية تشجع الأطفال على الاجتهاد والتفوق، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم وإمكاناتهم، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومستنير، يمتلك القدرة على المشاركة الإيجابية في بناء الوطن وخدمة المجتمع.

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