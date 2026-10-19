هل الصلاة بملابس عليها رسومات غريبة حرام؟.. حكم الصلاة بالملابس المنقوشة

هل الصلاة بملابس عليها رسومات حرام؟ وما حكم الصلاة بالملابس التي تحتوي على صور أو نقوش؟ حيث يشغل بال بعض المصلين هذه الأسئلة خاصة عند اختيار ملابس الصلاة والتأكد من صحتها شرعًا، وفي السطور التالية نتعرف على رأي دار الإفتاء حول الحكم الشرعي للصلاة بملابس عليها رسومات ومدى اشتمالها على صور أو رموز غريبة.

ماذا قالت دار الإفتاء المصرية؟

بحسب فتوى دار الإفتاء المصرية بشأن الصور المرسومة على الملابس، لا حرج في الرسومات ما دامت لا تتضمن محظورات شرعية، كما أشارت إلى وجود خلاف فقهي في حكم الصور المنقوشة على الثياب.

وعند تناول حكم الصلاة بهذه الملابس، ينبغي مراعاة ستر العورة وطهارة الثوب من شروط صحة الصلاة، بينما وجود رسومات عليه لا يعني وحده بطلان الصلاة، ويُستحسن تجنب الرسومات التي تشتت انتباه المصلي أو تتضمن محتوى محرمًا.

هل الصلاة بملابس عليها رسومات تبطل الصلاة؟

وفي هذ السياق، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة بملابس عليها رسومات جائزة شرعًا ولكن بشروط ومنها ألا تتضمن معاني قبيحة أو تُلهي المُصلي أو من يُصلي بجواره عن الشخوع في الصلاة.

دار الإفتاء توضح حكم الصور المرسومة على الملابس

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات سابقة، "الرسومات إذا لم تكن فيها معاني قبيحة أو لا تُشغل، فالصلاة جائزة، لكنها تُكره إن كانت تُشغل".

وتابع: "لا داعي للتهويل الذي نراه على مواقع التواصل، لأن البعض يربط بين هذه الرسومات وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الصور، دون أن يفهم المقصود بالصورة في الحديث".

ما هي مبطلات الصلاة؟