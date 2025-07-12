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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل تكشف عن فرص جديدة بالقطاع الخاص بمرتبات تصل إلى 8000 جنيه

وظائف
وظائف

يبحث المواطنون عن فرص عمل خالية، حيث كشفت وزارة العمل عن توفير 90 فرصة عمل جديدة في إحدى شركات القطاع الخاص المتخصصة في صناعة أواني الجبن.

وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية، التي تصدرها الوزارة لدعم الشباب وتشجيع فرص التشغيل في السوق المحلي.

وأكدت الوزارة ، أن الوظائف المتاحة تشمل عددا من التخصصات الفنية والإنتاجية والإدارية، وتوفر رواتب تبدأ من 6000 وتصل إلى 8000 جنيه شهريا، مع اختلاف الشروط وفقا لطبيعة كل وظيفة من حيث المؤهل والخبرة وسن المتقدم.

تفاصيل الوظائف المتاحة

وفيما يلي التخصصات المطلوبة ومواصفاتها كما أعلنتها الوزارة:

1. عامل إنتاج
العدد المطلوب: 50 فرصة
الراتب: 6500 جنيه شهريا
السن: من 18 إلى 35 سنة
المؤهل: لا يشترط
الخبرة: غير مطلوبة

2. فني كهرباء (كونترول وباور)
العدد المطلوب: 5 وظائف
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 25 إلى 35 سنة
المؤهل: متوسط أو فوق متوسط
الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات

3. فني ميكانيكا (صيانة ماكينات)
العدد المطلوب: 5 وظائف
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 25 إلى 35 سنة
الخبرة: من 3 إلى 5 سنوات

4. فرد أمن
العدد المطلوب: 5 وظائف
الراتب: 7000 جنيه شهريا
السن: من 28 إلى 40 سنة
الخبرة: 5 سنوات

5. وظائف تخصصية متنوعة
العدد المطلوب: 20 وظيفة
الراتب: 6000 جنيه شهريا
المؤهل: مؤهل عال
السن: من 23 إلى 35 سنة
الخبرة: من 2 إلى 5 سنوات

6. مهندس ميكاترونكس (إنتاج داخلي)
العدد المطلوب: 5 وظائف
الراتب: 8000 جنيه شهريا
السن: من 25 سنة فأكثر
الخبرة: لا تقل عن عامين

وظائف

طريقة التقديم على الوظائف

أوضحت وزارة العمل ، أن التقديم على الوظائف متاح خلال شهر يوليو 2025، وذلك من خلال الوسائل التالية:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع للوزارة في المقر القديم بمدينة نصر
مديريات العمل المنتشرة في مختلف المحافظات
، الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل
التواصل مع الشركات المعلنة من خلال الأرقام والعناوين المرفقة بنشرة التوظيف الرسمية.


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تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لخلق فرص عمل جديدة للشباب، وخاصة في القطاع الصناعي الذي يعد من أكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة الفنية والخريجين الجدد، كما تسهم هذه الفرص في تعزيز خطط التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار في مجال التصنيع الغذائي.

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