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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهائي مونديال الأندية.. موعد مباراة تشيلسي ضد باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان - تشيلسي
باريس سان جيرمان - تشيلسي
إسراء أشرف

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي مساء الأحد في مواجهة نارية ضمن نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، في مباراة مرتقبة تقام على الأراضي الأمريكية.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي مونديال الأندية 2025

تُقام المباراة النهائية يوم الأحد الموافق 13 يوليو 2025، على ملعب "ميتلايف ستاديوم" في مدينة نيوجيرسي – نيويورك، في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود اللقاء تحكيميًا الحكم المكسيكي سيزار أرتورو راموس بالازويلوس.

القنوات الناقلة لنهائي كأس العالم للأندية

تنقل شبكة قنوات MBC المباراة النهائية حصريًا، حيث يمكن لعشاق كرة القدم متابعة قمة باريس سان جيرمان وتشيلسي من خلالها.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وتشيلسي

سبق للفريقين أن تواجها في 8 مباريات رسمية، جميعها جاءت ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وتميل الكفة لصالح باريس سان جيرمان بفوزه في 3 مباريات، مقابل انتصارين فقط لتشيلسي، بينما انتهت 3 مواجهات بالتعادل.

وسجل لاعبو تشيلسي 11 هدفًا في شباك باريس سان جيرمان، في حين أحرز الفريق الباريسي 10 أهداف في مرمى البلوز.

المباراة تعد إعادة لصراع أوروبي قديم ولكن هذه المرة على لقب عالمي، ما يزيد من أهميتها ويجعلها محط أنظار جماهير كرة القدم حول العالم.

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