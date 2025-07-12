المركزي للحشائش ينظم برامج تدريبية لطلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر

نظم المعمل المركزي لبحوث الحشائش التابع لمركز البحوث الزراعية برامج تدريبية لطلاب كلية الزراعة بجامعة الازهر وذلك للتعرف علي أساليب المكافحة المتكاملة للحشائش بالمحاصيل المختلفة والتعرف علي بذور الحشائش .

يأتى ذلك في إطار جهود وزارة الزراعة وتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق بتنفيذ حملات قومية لمكافحة الحشائش علي مستوي محافظات مصر وتقديم الدعم الفني والتقني للمزارعين للتوعية بأهمية مكافحة الحشائش وتحت اشراف ومتابعة الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية

من جانبها قالت الدكتورة عزه السيد خفاجي مدير المعمل المركزي لبحوث الحشائش أن هذا التدريب يأتي ضمن خطة المعمل لإعداد خريج متميز علي دراية بالمعلومات العلمية والبحثية التى من شأنها زبادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ومواكباً لمتطلبات سوق وتاهيله للعمل.

ومن جانبها أشارت مدير المعمل إلى أن برنامج التدريب شملت عدة موضوعات أهمها: تعريف الطلاب بتاريخ نشأة المعمل وأقسام المعمل المختلفة ورؤية وأهداف المعمل فى مكافحة الحشائش والنهوض بإنتاجية المحاصيل المختلفة، والأنشطة المختلفة للمعمل ودورة فى تقييم فعالية مبيدات الحشائش فضلا عن حماية البلاد من دخول الحشائش الغريبة والغازية .

وأكدت خفاجي الي ان اهمية تعريف الطلاب بالحشائش وتقسيماتها والخسائر التى تسببها للمحاصيل المختلفة، وتأثير التغيرات المناخية على نمو وإنتشار الحشائش، كيفية فحص بذور الحشائش فى الشحنات النباتية، وايضا تقديم عرض عينات لبذور الحشائش الموجودة فى مصر والواردة مع الشحنات النباتية، وتزويد الطلاب بالعديد من النشرات الخاصة التعرف على الحشائش وكيفية مكافحتها