التشكيل المتوقع لـ باريس سان جيرمان أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم

تأهل فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي ، وتشيلسي الإنجليزي لنهائي كأس العالم للأندية على حساب كل من ريال مدريد الإسباني وفلومينينسي البرازيلي على التوالي في نصف النهائي.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

ويدخل باريس سان جيرمان، مباراة تشيلسي بتشكيل يضم الأسماء التالية: دوناروما، حكيمي، بيرالدو، ماركينيوس، نونو مينديس، رويز، فيتينيا، جواو نيفيز، كفاراتسخيليا، دوي، وديمبلي.

موعد نهائي كأس العالم للأندية



تنطلق مواجهة نهائي مونديال الأندية 2025، بين فريقي باريس سان جيرمان وتشيلسي في تمام العاشرة من مساء غدا الأحد ، على ملعب "ميتلايف".

ونجح باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا في الوصول إلى نهائي النسخة الأولى من كأس العالم للأندية بنظامها الجديد بمشاركة 32 فريقا، عقب فوزه أمام ريال مدريد برباعية نظيفة في نصف النهائي.

وأضاف عثمان ديمبلي، ثاني أهداف الفريق الباريسي في الدقيقة 9، من خطأ فادح أخر من روديجر مدافع ريال مدريد.

كما تأهل تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه على فلومينينسي البرازيلي بثنائية نظيفة، سجلها المهاجم البرازيلي جواو بيدرو في الدقيقتين 18 و 56.