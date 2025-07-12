رمضان صبحي يوجه رسالة لـ شريف إكرامي.. ماذا قال؟

نشر رمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، صورة جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وجه من خلالها رسالة إلى شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز.

وحرص رمضان صبحي، في تعليقه على الصورة على تهنئة شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق بمناسبة عيد ميلاده، وكتب: “كل سنة وأنت حبيبي”.

رمضان صبحي وشريف اكرامي

ويبدأ بيراميدز تدريباته القوية في ظل ارتباطات عديدة محليا وقاريا ودوليا، حيث تكون البداية يوم ٨ أغسطس المقبل بانطلاق الدوري الممتاز، وكذلك التجهيز لمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في إطار كأس الإنتركونتيننتال والمحدد لها يوم ١٤ سبتمبر المقبل، بجانب التحضير للمشاركة في النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا، بخلاف بطولات كأس السوبر المصري، وكأس السوبر الأفريقي، وكأس مصر، وكأس رابطة الأندية المحترفة.